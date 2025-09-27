Figueroles entra en la recta final de sus intensas fiestas patronales

Los vecinos de Figueroles entran en la recta final de las fiestas en honor a Sant Mateu y Les Sagrades Relíquies. La penúltima jornada de los festejos ha estado llena de actos taurinos, música, diversión y actividades para todas las edades que contaron con gran afluencia.

La mañana del sábado ha comenzado con una entrada de carretones destinada a los más pequeños, organizada por la Peña Taurina del municipio, que fue la protagonista de la jornada. A mediodía se ha celebrado la entrada y prueba de vaquillas de la ganadería de Jaime Tárrega, de Vilafamés, en la que participaron numerosos aficionados.

El ambiente festivo se vive a lo grande en las calles del recinto taurino.

La comida de socios de la Peña Taurina, celebrada en el polideportivo municipal, ha reunido a casi 200 personas que, después, participaron en un pasacalle hasta el recinto taurino acompañados por la animada charanga Curs Do It.

Por la tarde se ha realizado la suelta de vaquillas y la prueba del toro cerril del hierro de Sergio Centelles, de Catí, mientras otros festeros disfrutaban de un tardeo remember en la zona del Freginal. La jornada ha continuado con la tradicional salida de vaquillas, que hizo las delicias de los amantes de los bous al carrer,

El toro de Sergio Centelles hizo las delicias de los aficionados en Figueroles. / Héctor Gozalbo

Está prevista la embolada del cerril probado por la tarde, seguida de la actuación de la orquesta Fénix en el polideportivo y la disco móvil Damoon. Todos los actos contaron con el patrocinio de la Asociación de Jóvenes de Figueroles.

Este domingo finalizarán las fiestas con la popular comida de tombet y la traca de cierre, tras diez días de intensas celebraciones.