El fútbol vuelve a la Moleta de la Vall tras las reparaciones urgentes y a la espera del nuevo césped

Los campos de la Moleta de la Vall d’Uixó han recuperado este sábado la normalidad y los equipos de fútbol base han podido disputar sus encuentros después de que la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) levantara la prohibición tras comprobar que se habían ejecutado las reparaciones exigidas.

Desde el Ayuntamiento explican que la federación notificó la necesidad de acometer unos arreglos en las instalaciones y que estos “se hicieron de inmediato”. Aun así, reconocen que la situación requiere una intervención de mayor calado: “Sabemos que el césped necesita una actuación importante y llevamos meses trabajando en ello para no repetir errores del pasado con empresas que no cumplieron lo que se pedía”.

El consistorio avanza que en los próximos días se licitará la obra para el cambio definitivo del césped artificial, una solución que califican de “muy necesaria”.

Por su parte, las familias y usuarios afectados celebran que se haya resuelto la situación y que los niños puedan volver a jugar en condiciones de seguridad, aunque insisten en que “nunca se debería haber llegado a este punto”. Además, reclaman que el Ayuntamiento no se limite únicamente al césped y aborde una reforma integral del complejo deportivo, al considerar que el deterioro afecta a todo el conjunto.