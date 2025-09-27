Naturem, la Cooperativa de Burriana, celebra su 120º aniversario
La entidad de referencia en la localidad organizó un emotivo acto el pasado 25 de septiembre en su sede para festejar la efemérides, en el que se dieron cita los directivos, empleados, clientes y amigos
Naturem, la Cooperativa Sant Josep de Burriana, celebró el 25 de septiembre, el 120º aniversario de su fundación, en un acto que reunió a una amplísima representación del sector agrícola y cooperativo valenciano, así como de las instituciones públicas y del tejido social de Burriana.
El evento, conducido por Vicent Ríos, comenzó con un saludo inicial por parte del actual presidente de la entidad, José Montoliu, quien repasó brevemente la evolución histórica de la cooperativa --desde sus inicios hasta la actualidad-- y los retos que afronta tras el proceso de transformación y diversificación iniciado hace unos años.
Seguidamente, el historiador local Guillem Ríos trasladó a los presentes a la Burriana de 1905 y presentó el documental elaborado por Francisco Monfort y él mismo sobre los 120 años de la Cooperativa, proyectado en primicia ante todos los asistentes. La cooperativa reconoció a ambos su colaboración con un detalle en señal de gratitud.
A continuación, tuvo lugar un homenaje a todos los empleados, socios y consejeros de la entidad, en la figura de los más antiguos en la actualidad. Así, recogieron este reconocimiento Vicente Gil Traver, empleado más veterano; Jaime Sanchis Urios, socio más antiguo; y Eduardo Salas Gargallo, consejero de más edad.
Intervenciones
El director de Naturem, Juanvi Moros, tomó la palabra a continuación para explicar las líneas de presente y futuro que ha trazado la cooperativa, con ambiciosos proyectos y la voluntad de continuar diversificando su actividad y seguir creciendo.
Finalmente, intervinieron el presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, Cirilo Arnandis; el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García; el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer y, por último, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.
También estuvieron presentes, entre otros, el exconseller del ramo, José Luis Aguirre; los exalcaldes de la ciudad Maria Josep Safont, José Ramón Calpe y Alfonso Ferrada; el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo; el director del IVIA, Alejandro Tena; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; el secretario general de La Unió, Carles Peris, así como directores de cooperativas de la provincia, exportadores de cítricos y empresas del sector, representantes de la Asociación de la Clemenules de la Plana, el director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, así como asociaciones, clubes y colectivos de la Sociedad de Burriana.
El acto finalizó con un espectáculo pirotécnico, que corrió a cargo de Reyes Martí, y un sabroso ágape para todos los presentes.
