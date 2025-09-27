Sant Joan de Moró abre su XIV Mostra Tradicional con un ambiente multitudinario

Sant Joan de Moró ha inaugurado este sábado la XIV edición de su Mostra Tradicional que, desde primera hora de la mañana, ha registrado una gran afluencia de público en el entorno de la plaza Juan Renau. La cita, que se prolongará durante todo el fin de semana, reúne a más de medio centenar de expositores, además de talleres, actuaciones y actividades que convierten las calles del municipio en un escaparate vivo de tradición, cultura y dinamización económica.

La inauguración oficial ha contado con la participación del alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, acompañado por la corporación municipal, las reinas de las fiestas, Carla Bellmunt y Olivia Edo, así como sus damas de honor y representantes de entidades como la Diputación Provincial de Castellón y de localidades vecinas, que han recorrido el recinto ferial.

Durante el acto el alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, ha destacado que la Mostra Tradicional “es mucho más que un evento festivo, ya que se ha consolidado como un punto de encuentro que refuerza nuestra identidad colectiva y nos recuerda la importancia de mantener vivas nuestras raíces”.

Y es que, según ha remarcado el primer edil, “los oficios tradicionales no solo forman parte de nuestro pasado, sino que son también una inspiración para el futuro, puesto que la tradición y la innovación deben caminar de la mano para construir un modelo de sociedad más sostenible y con más oportunidades”.

La comitiva inaugural visitó expositores participantes en la cita. / Mediterráneo

Pallarés ha subrayado también el valor de este tipo de iniciativas para la economía local y ha recordado que “eventos como la Mostra Tradicional dinamizan nuestros negocios, atraen visitantes y, al mismo tiempo, acercan a la población más joven a oficios que practicaban sus abuelos y que todavía hoy pueden convertirse en una fuente de riqueza y empleo”.

Entre otras propuestas, durante la jornada del sábado el público asistente ha tenido la oportunidad de disfrutar de un taller de patchwork a cargo de la Asociación de Amas de Casa La Purísima de Sant Joan de Moró, un taller demostrativo de trabajo de vidrio fundido a soplete impartido por Benito Lozano, trabajo del torno y la madera, una exposición de aviones de aeromodelismo con obras de Vicente Luis Renau Lázaro, firmas de libros, paseos en tren y en pony por el recinto, paseos a caballo a cargo de la Asociación Hípica de Sant Joan de Moró, así como un taller de creación y arreglo de instrumentos musicales con el luthier de Mas de Flors, Alejandro Royo, entre otras actividades.

La XIV Mostra Tradicional ofrece además un variado recorrido por la gastronomía, la artesanía y los productos locales. Entre los expositores, vecinos y visitantes pueden encontrar embutidos, quesos, miel, repostería y panadería artesana, además de artículos de marroquinería, bisutería, cosmética natural, velas, piezas de forja, de cerámica, madera y textil, entre otros muchos artículos.

El programa del sábado también ha incluido propuestas como la concentración que el sábado por la tarde han protagonizado los niños y niñas del municipio para, acompañados de sus mascotas, emular el encendido de la tradicional hoguera y la procesión en honor a San Antonio Abad.

Las actividades continuarán el domingo con nuevos talleres, como el dedicado al tejido de esparto, el de cestería infantil, un sorteo de productos típicos de la localidad francesa de Nay, hermanada con Sant Joan de Moró, a los que se sumarán propuestas como castillos hinchables o la exhibición de danzas que, a cargo del Grup de Danses l'Ermita y la Rondalla de Sant Joan de Moró, llenarán por la tarde de música la plaza Joan Renau.

