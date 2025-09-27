Seis ‘sí quiero’ en una mañana: Una alcaldesa de Castellón bate récords y oficia un maratón de bodas

Una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis bodas ha oficiado la alcaldesa de Almassora, María Tormo, durante la mañana de este sábado en el salón de plenos de la casa consistorial. La primera edila ha hecho de maestra de ceremonias de seis parejas que han decidido darse el sí quiero, lo que se ha convertido en un maratón de enlaces matrimoniales. Es una cifra que bien podría ser de récord en cuanto al número de bodas presididas y en tan pocas horas.

Los protagonistas de la jornada han sido Marius y Elena; Vicente y Sonia; Daniel y Nieves; José María y Karen Paulina; Agustín y Jesica; Adán e Irene. Tormo se ha mostrado emocionada de acompañar a los contrayentes en uno de los momentos más importantes de sus vidas durante un día que ha resultado intenso y emotivo.

La primera edila ha remarcado que «es una enorme satisfacción por lo que supone poder compartir la felicidad de tantas parejas y sus familias». «Cada ceremonia es única y especial, porque detrás de cada pareja hay una historia y una ilusión que merece ser celebrada con todo el cariño», ha añadido. La alcaldesa ha felicitado a todos los recién casados y les deseó «un futuro lleno de amor y respeto».

Una treintena de bodas desde 2023

Tormo acumula una treintena de bodas desde que es alcaldesa, cargo que ostenta desde junio del 2023. El año pasado se tramitaron cerca de 130 expedientes matrimoniales en el Registro Civil de Almassora, que fueron oficiados tanto por el juez de paz como por concejales de la corporación municipal.

De todos modos, cabe destacar que desde el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el juez de paz dejó de tener la potestad de poder celebrar matrimonios civiles. Por tanto, solo los concejales de la corporación municipal pueden casar, lo que se ha notado en el incremento de peticiones para que ediles, entre los que está la alcaldesa, se encarguen de presidir estas ceremonias especiales.

María Tormo ya advirtió el pasado febrero que la ley aprobada por el Gobierno de España «obliga a los almassorins que quieran casarse de manera gratuita a tener que marcharse al Registro Civil de Castellón, con todos los inconvenientes que esto les supone». Actualmente, las solicitudes y tramitaciones matrimoniales se siguen efectuando desde el Juzgado de Paz de Almassora, pero la ceremonia la tiene que oficiar un miembro de la corporación municipal, lo que supone el pago de la correspondiente tasa municipal, o los contrayentes deben acudir al Registro Civil de Castellón.

Con esta maratón de enlaces, el consistorio de Almassora no solo ha sido escenario de un día histórico por el número de matrimonios, sino también testigo de la diversidad de historias de amor que conviven en la localidad. Risas, nervios, abrazos y alguna lágrima emocionada han llenado un salón de plenos que, por unas horas, se ha transformado en un lugar donde la política cedió el protagonismo al amor y a la ilusión de las parejas.