Así será el nuevo frontón de Moncofa: invertirán más de un millón de euros para hacerlo realidad

El Ayuntamiento de Moncofa da un paso decisivo para hacer realidad uno de los proyectos más esperados en la localidad: la construcción del futuro trinquet municipal. El gobierno local, encabezado por el alcalde, Wences Alós, ha aprobado una modificación presupuestaria de 66.000 euros destinada a licitar la redacción del proyecto, cuya ejecución superará el millón de euros.

La financiación de este primer trámite ha sido posible gracias al ahorro obtenido en el reciente contrato para la instalación de cámaras de videovigilancia. «Gracias a la buena gestión financiera y del área de Contratación municipal podemos destinar ahora este ahorro a dar cumplimiento a otro de nuestros compromisos con la ciudadanía: un plan ambicioso en el que llevamos tiempo trabajando, siempre junto a la afición local, y que será una de las inversiones deportivas más importantes en Moncofa», explica la concejala de Deportes, Arantxa Igual.

Pretenden que el trinquet sea un punto de encuentro. / Mediterráneo

Un trinquet y dos frontones

La memoria sobre la que se basará el proyecto, que cuenta ya con recreaciones sobre cómo será el recinto, incluye la construcción de un trinquet y dos frontones. Esta reivindicada instalación deportiva cuenta con el respaldo de una afición que ha crecido notablemente en los últimos años en el municipio. Igual recuerda que este auge ha propiciado incluso la creación del primer club de pilota en la localidad: «El gobierno municipal ha estado siempre al lado de los aficionados, acompañándolos en este crecimiento».

Imagen interior del futuro trinquet. / Mediterráneo

Por otro lado, la edila subraya, además, que este paso sigue la línea de otros compromisos cumplidos en los últimos años, como el Espai Jove o el campo de césped artificial, ejecutado en 2016 bajo el mandato de Alós. «Con esta modificación de créditos, seguimos demostrando con hechos nuestro compromiso con la ciudadanía y con la promoción del deporte tradicional. El trinquet será un referente para la práctica de la pilota y un nuevo espacio de encuentro para nuestros vecinos», concluye Arantxa Igual.

El futuro trinquet no solo busca dar respuesta a los seguidores de la pilota, sino también convertirse en un recinto moderno y funcional, preparado para acoger entrenamientos, competiciones y actividades de promoción de este deporte autóctono. Situará a Moncofa en el mapa de los municipios con lugares para jugar de referencia e impulsar la práctica deportiva entre jóvenes y mayores.