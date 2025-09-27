La Vall dice adiós a un ejemplo de solidaridad y altruismo: Teresa Pallardó, fundadora de Túpay

Cuando alguien muere, es habitual escuchar de sus allegados que era una buena persona. Reconforta saber que tantas personas comparten y ayudan en un mundo tan polarizado y con tantos odios eviscerados. En el caso de Teresa Pallardó no hacía falta decir que era un ser humano bueno, porque durante gran parte de su vida dio muestras de ello con sus actos, sin grandes alardes, desde la humildad. Este sábado se ha conocido la triste noticia de su fallecimiento.

Desde su fundación, Teresa Pallardó estuvo al frente desde la Vall d'Uixó de la ONG Túpay, un proyecto solidario con una filosofía clara: la forma más eficiente de que la solidaridad tenga un impacto permanente en las sociedades a las que se destina, es ofreciendo posibilidades de desarrollo. Como suele decirse, mejor que dar pescado, es dar la caña para pescarlo y de ser posible, enseñar a construir la caña.

Su hermana María Dolores, misionera en diferentes países, fue su inspiración para canalizar esa necesidad que formaba parte de su ADN de hacer algo por mejorar el mundo. Teresa sabía que todas las personas, en la medida de sus posibilidades, pueden cambiar el rumbo de las cosas. Solo hace falta la voluntad de tratar de hacerlo.

Con su entusiasmo discreto, pero firme, contagió a mucha gente que durante años ha contribuido a que los proyectos de Túpay se mantengan en el tiempo. El principal, facilitar que los jóvenes de las poblaciones más aisladas de Perú puedan acceder a la educación, conscientes de que el saber es el fundamento del progreso, tanto personal como colectivo.

Teresa Pallardó, en el centro de la imagen, junto a familias de la zona de Luya, en Perú, beneficiarias de la solidaridad de Túpay. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, compartía este sábado la tristeza de la pérdida y aseguraba que Teresa fue una mujer «coherente, luchadora y siempre haciendo el bien, ayudando a los demás». Todos los mensajes de condolencia que se están haciendo públicos desde que se ha conocido la noticia de su fallecimiento van en la misma línea.

Teresa deja huérfano un proyecto, aunque su legado tiene las raíces bien asentadas, y también deja un vacío al otro lado del océano Atlántico, entre las familias de la zona de Luya que sabían que en España, en la Vall d'Uixó, tenían un ángel de la guarda benefactor, porque no se dedicaba solo a cuidarlos, sino que trabajaba incansablemente por llevar a la práctica su compromiso.

Ella acortó las distancias geográficas con su convicción y las redes sociales empequeñecen el mundo en su recuerdo. Quienes se beneficiaron de su proyecto vital también lloran su pérdida. Una de las estudiantes que pudo completar su formación con el apoyo de Túpay remarcaba que «tu único deseo era vernos triunfar, sin importar la raza ni de donde veníamos. Gracias infinitas por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros».

En un mundo convulso como el actual, las personas como Teresa Pallardó son revolución, ejemplo y esperanza. Ahora será memoria, pero también faro, porque abrió un camino que otros podrán seguir. Descanse en paz.