Vinaròs celebra 784 años de la concesión de su Carta Pobla

Vinaròs está de aniversario. La ciudad conmemora 784 años desde la concesión de su Carta Pobla y lo hace con actos culturales, musicales y tradicionales que llenan sus calles y plazas de historia y folklore. La capital del Baix Maestrat vivirá este domingo su día grande, pero las jornadas previas han estado repletas de propuestas variadas para todos los públicos.

Así, la programación de este sábado incluyó una nueva edición de los ‘Nanos al Carrer’, una animación en la que, además, los más pequeños y sus familias disfrutaron de diversos talleres durante toda la mañana. Asimismo, se celebraron otras propuestas como un taller de caligrafía medieval en la biblioteca municipal y el concierto del Orfeó Vinarosenc en el auditorio.

Este domingo los vecinos y visitantes podrán disfrutar de la actuación de la colla de dolçainers, tabaleters i trabucaires Xaloc Castelló y la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs, además del concierto Lucretia Borgia de Capella de Ministrers, que se celebrará a las 19.30 horas en el auditorio municipal.

Premio histórico

La jornada más significativa será este lunes con la entrega del galardón Grinyó Ballester al Grupo Folklórico Les Camaraes, seguida de un repertorio de danzas tradicionales. La agrupación, fundada en 1940 por Pepita Gisbert, Lolita Bordes, Misericordia Juan y Rosa Landete, ha dedicado más de ocho décadas a recopilar y preservar los bailes y cantos tradicionales de Vinaròs y su comarca. Su danza más representativa, La Camarà, de influencia andaluza y aragonesa, data del siglo XVIII y se asociaba a las vendimias y la recogida de algarrobas, interpretada con guitarras, bandurrias, laudes, panderetas, triángulo y castañuelas.

A día de hoy, siguen investigando y gracias a su labor mantienen viva la tradición folklórica, difundiendo su cultura en concursos nacionales y medios de comunicación, y asegurando que las danzas populares heredadas de generaciones anteriores sigan presentes. Finalmente, se celebrará el TeDeum en la Arciprestal y se repartirá el gran pastel de aniversario, elaborado por la Associació de Pastissers de Vinaròs.