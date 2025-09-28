Cómo actuar ante tormentas y lluvias fuertes: Moncofa activa una campaña informativa

El Ayuntamiento de Moncofa ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención ante la llegada de la temporada de lluvias. A través de material gráfico y contenidos divulgativos, el consistorio ofrece a los vecinos recomendaciones prácticas para saber cómo actuar antes, durante y después de episodios de fuertes precipitaciones, tormentas o posibles inundaciones.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, explicó que “desde el Ayuntamiento queremos adelantarnos y dar a nuestros vecinos toda la información necesaria para que sepan cómo reaccionar en caso de lluvias intensas o emergencias. La prevención es la mejor herramienta para garantizar la seguridad de todos”.

La campaña incluye consejos preventivos para preparar las viviendas, medidas de seguridad durante los episodios de lluvia y tormenta, recomendaciones específicas para conductores y pautas para recuperar la normalidad tras una emergencia. Entre ellas se encuentran la revisión de bajantes y canalizaciones, la retirada de objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar permanecer en zonas inundables, circular únicamente por vías principales y no difundir rumores o informaciones no contrastadas.

Alós subrayó que “nuestro deber como administración es facilitar a la población toda la información posible y recordar que, en caso de necesidad, siempre deben seguir las indicaciones de las autoridades competentes y llamar al teléfono 112”. La campaña estará disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Por otra parte, el consistorio ha convocado una reunión para la tarde del domingo del Cecopal para evaluar el episodio de fuertes lluvias que se alargará hasta el martes. El municipio está en alerta naranja la jornada del lunes.