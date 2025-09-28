Cabanes despide un fin de semana histórico por el centenario de la Font del Bon Succés
El traslado de la Mare de Déu de les Santes puso el broche final a los actos del centenario
Concha Marcos
Cabanes despide un emotivo calendario de actos dedicado al centenario de la Font del Bon Succés con el traslado de la Mare de Déu de les Santes desde el pueblo hasta su ermita. La comitiva estuvo encabezada por los más jóvenes, que portaron la imagen a hombros, y reunió a vecinos de todas las edades, desde niños hasta mayores, así como numerosas familias, llenando las calles de participación y emoción.
El ambiente festivo se dejó sentir por todo el recorrido y reflejó el orgullo de la localidad por esta celebración centenaria, marcada por la elevada participación en las distintas actividades programadas, que combinaron tradición, cultura y ocio.
El momento más destacado tuvo lugar el sábado, una jornada que quedará grabada en la memoria de los vecinos. La plaza dels Hostals acogió un pasacalle multitudinario que partió desde la plaza de la iglesia, reuniendo a entidades culturales locales, comarcales y procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
Durante todo el fin de semana, Cabanes contó con una programación variada que incluyó la inauguración de murales conmemorativos por el centenario, pintados por la artista Sara Bellés en los lavaderos municipales y en la fachada de una vivienda en la calle la Cava, así como la exposición 'Centenari de la Font' en el Casal Jove.
La Virgen de les Santes también tuvo un papel protagonista, llegando al municipio desde su ermitorio en una romería que partió desde la capilla de les Foes y recorrió el mojón del Calvario hasta la iglesia parroquial. La Unió Musical Santa Cecília también ofreció un concierto en la plaza dels Hostals.
