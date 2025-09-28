Una espectacular manga marina se deja ver en Alcossebre

Una manga marina ha sido avistada este domingo frente a la costa de Alcossebre, en una jornada marcada por la inestabilidad del clima y unas condiciones atmosféricas que favorecen la aparición de este tipo de fenómenos. Las imágenes, captadas desde distintos puntos del municipio, muestran claramente la columna girando sobre el mar y en contacto con la superficie del agua.

Cómo se forma una manga marina

Estos remolinos, también llamados trombas marinas, se forman sobre cuerpos de agua y, a diferencia de los tornados que ocurren en tierra firme, no necesitan de una nube cumulonimbo para originarse. Sin embargo, ambos comparten el mecanismo de rotación causado por la cizalladura del viento, es decir, los cambios en la dirección del viento a distintas alturas.

Este fenómeno no es inusual en la costa mediterránea, donde los vientos cruzados y los contrastes térmicos facilitan su formación. Aunque suelen tener una duración breve y rara vez alcanzan tierra firme, pueden representar un riesgo para las embarcaciones cercanas.