La feria Destaca en Ruta desembarcará en Vilafranca los días 2 y 3 de octubre

Vilafranca será escenario los días 2 y 3 de octubre de una nueva edición de la feria Destaca en Ruta, un evento consolidado como punto de referencia en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, cuya finalidad es facilitar el encuentro entre el conocimiento generado en universidades y centros tecnológicos, y las necesidades del tejido productivo y social del territorio.

Impulsada per la UJI, la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Vila-real, la Mancomunitat Comarcal Els Ports y el Ayuntamiento de Vilafranca, se llevará a cabo en el Edifici Polivalent y se estructurá en tres grandes áreas interrelacionadas: exposición, divulgación y debate, permitiendo mostrar proyectos de innovación reales, fomentar el pensamiento crítico y acercar la ciencia a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes.

La feria se llevará a cabo en el Edifici Polifuncional de Vilafranca. / Mediterráneo

Zona expositiva

En la zona expositiva se podrán conocer desarrollos tecnológicos impulsados por empresas, entidades públicas y centros de investigación. Entre los expositores figuran el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, que presentará su proyecto de centro tecnológico; Hyundai, con su iniciativa de carsharing rural, Vive; la empresa Koppert, que mostrará soluciones de control biológico de plagas con especial interés para el cultivo de trufa; y la Fundación Puerto de Castelló y la UJI, que darán a conocer distintos proyectos de sus grupos de investigación.

El evento incluirá interesantes ponencias en la sala de conferencias. / Mediterráneo

Zona divulgativa

La zona divulgativa está concebida como el espacio más abierto al público general. Ofrecerá talleres de creatividad, exhibiciones tecnológicas con láser a cargo de la UJI, presentaciones de proyectos escolares y actividades de robótica y programación. Cerca de 200 estudiantes de Vilafranca, Morella y Benassal participarán en esta edición, destacando la apuesta por fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas.

Mesas de retos y ponencias

Las mesas de retos serán el espacio de diálogo interdisciplinar entre investigadores, representantes del tejido empresarial y expertos en innovación. El 2 de octubre, tras la sesión inaugural, el profesor doctor Pedro Miguel Carda Usó (UJI) ofrecerá una conferencia sobre una variedad de olivo con propiedades beneficiosas en la lucha contra el cáncer. Le seguirá una mesa sobre transición energética y medioambiental, moderada por el profesor doctor Eliseo Monfort, con la participación de los investigadores Víctor Sans y Marcileia Zanatta (UJI). Por la tarde, la jornada girará en torno a la gastronomía local, con una ponencia del chef Miguel Barrera (Cal Paradís), seguida de un debate moderado por Carlos Gutiérrez (Casa Roque) y un showcooking con profesionales como Emilio Pons, Víctor Deusdad, Elena Marín, Rubén Miralles y Raquel Ferrer.

El día 3 comenzará con la conferencia Los retos del clima y la calidad del aire, a cargo del investigador del CSIC Xavier Querol. Después, se abordarán las oportunidades frente al despoblamiento desde la innovación científica, con la participación de Toni Collado (RuralTEC) y la moderación de Juanvi Bono (Fundación Globalis). La jornada finalizará con la conferencia del doctor Jaime González Cuadra (UJI) sobre filtros para depuración de aguas mediante impresión 3D.

Destaca en Ruta 2025 aspira a ser una herramienta para afrontar los retos estratégicos del territorio desde el conocimiento. La organización agradece el apoyo de la Diputación de Castellón, Grupo Facsa, Simetria Grupo, Jujosa, Fundación Gerón, Renomar y la Fundació Caixa Castelló, entre otros, claves para hacer posible este encuentro.