Moncofa congrega a más de mil peñistas como antesala de los festejos de octubre

Alrededor de 1.060 peñistas participaron en el tradicional sopar de penyes, que se celebró anoche en la carpa polivalente. Cabe recordar que, en esta edición de las fiestas, la comisión organizadora tiene al frente a los jóvenes Martín, Alba, Laura y Raquel, que estuvieron toda la jornada de ayer preparando todas las mesas y sillas de los componentes de las distintas peñas que abonaron la pertinente cuota de 35 euros a la comisión de fiestas.

El sopar de penyes es el primer acto de las fiestas de octubre. La cita sirvió como reencuentro de las peñas y eso propició que la propuesta finalizara en la madrugada de hoy domingo. De hecho, la pasada noche se puede catalogar como la más esperada por todos los peñistas. La comisión, además de poner las mesas y sillas, también ofreció frutos secos y bebida. Aunque una gran parte de las peñas cenaron bocadillo, hubo grupos que, siguiendo su tradición, cenaron platos más elaborados.

Unión y hermandad

En definitiva, una unión y hermandad que seguirá el próximo viernes, 3 de octubre, cuando oficialmente se iniciarán las fiestas. Con la temperatura más agradable y de noche, los peñistas aparecieron con sus blusas y emblemas identificativos. Asimismo, las peñas de componentes más jóvenes fueron los que realmente vibraron con el acto de anoche, con la fiesta que ofreció la música de los dj’s Kilian Martínez y Alex Villa.

La comisión organizadora estuvo toda la jornada de ayer preparando las mesas y sillas para los peñistas / Miguel Ángel Sánchez

A la finalización de la cena se procedió al sorteo de cadafals para determinar el número y dónde irá ubicado. La semana de fiestas contará con más de 50, que hoy se ubicarán en el lugar correspondiente del recinto taurino.

El alcalde, Wences Alós, también participó en la cena, junto a componentes de su penya 69. "La verdad es que el sopar de penyes es algo especial para todos los peñistas, porque reúne a los que llevan muchos años acudiendo a esta cita y también se unen jóvenes, que están decididos a formar parte de la familia que conformamos todos los peñistas de la localidad".