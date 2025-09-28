Onda despide la Fira de Sant Miquel con música, gastronomía y gran ambiente

La Fira de Sant Miquel ha cerrado este domingo en Onda con un balance muy positivo tras un fin de semana lleno de actividades para vecinos y visitantes. Durante tres días, el Raval de Sant Josep y El Pla se han transformado en un gran escenario de música, gastronomía y entretenimiento para toda la familia, impulsando la vida social y económica de la ciudad.

El evento, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones Hosturionda y Onda Centre Comercial, ha reunido a numerosos participantes en torno a la tradición, el ocio y el comercio local. La concejala de Comercio y Turismo, María Baila, destacó que la feria “demuestra la fuerza de Onda cuando combinamos tradición, diversión y apoyo a los negocios de la ciudad”, y subrayó la implicación de comercios, hosteleros y asociaciones en la organización.

El evento fue organizado por el Ayuntamiento junto a las asociaciones Hosturionda y Onda Centre Comercial. / R. D. M.

Entre los atractivos gastronómicos, la Miqueleta se ha consolidado como punto de referencia, con bares y restaurantes locales ofreciendo degustaciones durante todo el fin de semana. La música también ha sido protagonista: desde los conciertos de Los Impostores y el tributo a Hombres G hasta el cierre con Gustavo Paradís, que atrajeron a numeroso público al Raval.

Los conciertos y espectáculos musicales llenaron de ambiente el Raval de Sant Josep durante todo el fin de semana. / R. D. M.

La feria también dedicó buena parte de su programación para los más pequeños, que pudieron disfrutar de talleres de manualidades, pintacaras, circuitos de educación vial y espectáculos infantiles. Además, el XXII Concert d’Intercanvi Musical de Dolçainers i Tabaleters y un taller de pintura cerámica impartido por el artista local Ximo Safont completaron la programación cultural.