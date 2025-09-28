Orpesa corona a sus reinas de las fiestas Martina Pulido y Noa Barreda

Las fiestas patronales de Orpesa en honor a la Virgen de la Paciencia comenzaron el sábado por la noche con la presentación y coronación de la corte de honor 2025, en un multitudinario acto que llenó de emoción el recinto multiusos.

La ceremonia proclamó a Noa Barreda Martos como reina, acompañada por Álex García Navarro, y a Martina Pulido Molinero como máxima representante infantil, que estará arropada por Aitana Pastor Camarena como primera dama, y Roberto Segarra Pruñonosa como fester infantil.

También recibieron sus bandas las damas Elsa Casañ Garrido, Claudia Casañ Velázquez, Nachi Barea Fernández, Adela Balan Doni, Lucía Veras Arcila, Ariadna Batista Marcos y Lucía Torres Cuevas, junto a sus acompañantes. El concejal de Fiestas, David Juárez, felicitó a las nuevas representantes y subrayó que este es uno de los actos más simbólicos de la programación, al mostrar al pueblo unido en torno a sus tradiciones.

Martina Pulido y Noa Barreda vivieron una noche muy especial. / Mediterráneo

El inicio oficial de las fiestas abrió un calendario que se prolongará hasta el domingo 12 de octubre, con citas como el pregón, la ofrenda, los encierros al estilo oropesino, la recreación histórica de Jaume I y el Día de las Paellas, entre otras. Este año, además, la Virgen de la Paciencia recibirá el título honorífico de alcaldesa perpetua, en un gesto cargado de simbolismo y devoción.

El acto del sábado se convirtió en un verdadero escaparate de la ilusión de las jóvenes y niños que este año representarán a la localidad, con un escenario engalanado para la ocasión y un público entregado que acompañó con aplausos cada momento de la velada. La emoción fue compartida también por las familias de las reinas y damas, que vivieron con orgullo la proclamación de sus hijas y nietas en una noche que quedará en el recuerdo colectivo de Orpesa.

La cita festiva prosiguió el domingo con un completo programa que incluyó el encuentro de bolilleras en el recinto multiusos, la inauguración de la exposición taurina Bous a Orpesa en el museo y el solemne traslado de la imagen de la Virgen de la Paciencia hasta la parroquia de San Jaime, donde se celebró una misa en su honor. Con estos actos, la devoción y la cultura popular marcaron el paso de un fin de semana que ya anuncia dos semanas intensas de festejos