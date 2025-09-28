Propietarios de Sant Gregori recuperarán las cuotas tras desbloquear su devolución

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burriana, Alejandro Clausell, anunció ayer que los propietarios del PAI Sant Gregori podrán reclamar la devolución de las cuotas que abonaron en el marco del proyecto urbanístico tras la aprobación de la liquidación definitiva del contrato de desarrollo. Según explicó el también presidente local del PP, la decisión plenaria "abre un escenario nuevo", que permitirá a los afectados recuperar las cantidades que fueron cobradas indebidamente.

Clausell destacó que esta medida supone un "alivio" para los vecinos implicados en el plan y marca un «punto de inflexión» en el futuro del PAI. «Hoy, los propietarios de Sant Gregori están en una situación infinitamente mejor que cuando asumimos el gobierno, a partir de ahora tendrán la oportunidad de elegir si quieren continuar en el proyecto o no», señaló.

Paso clave

El dirigente popular insistió en que el paso dado por el consistorio evita un posible desequilibrio económico en las arcas municipales y sienta las bases para relanzar uno de los desarrollos urbanísticos de mayor envergadura de la provincia. «Con trabajo, esfuerzo y la ayuda de técnicos y expertos, estamos sentando las bases de un proyecto con futuro», apuntó, al tiempo que reivindicó la necesidad de dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras turísticas.

Clausell recalcó que el plan de Sant Gregori, con una superficie de 2,5 millones de m2 situados en primera línea de mar, y el desarrollo paralelo del Arenal, son piezas estratégicas para la proyección del municipio como destino turístico. "La ciudad necesita hoteles y viviendas que impulsen la economía, generen empleo y ofrezcan nuevas oportunidades para las próximas generaciones", indicó.

El anuncio del PP se produce después de que en agosto el pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobara la liquidación definitiva del contrato del PAI. La decisión, que contó con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención del PSPV-PSOE, rechazó las alegaciones presentadas por la administradora concursal de la urbanizadora, que trataba de modificar la propuesta elaborada por los técnicos municipales meses antes.

La liquidación fijó un saldo deudor superior a los 8,6 millones de euros a favor del consistorio, que deberá ser reclamado formalmente a la mercantil a través de su administración concursal. El acuerdo también autorizó la devolución de los avales depositados por la empresa, declarados nulos por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y abrió la puerta a que los propietarios justifiquen y soliciten la devolución de las cuotas que abonaron, de la 00 a la 11.

La liquidación abre un proceso de redefinición urbanística que deberá concretarse en una nueva programación del sector. Para Clausell, "se trata de una oportunidad para mirar al futuro con esperanza" y consolidar el proyecto como uno de los "motores turísticos y económicos" de Burriana.