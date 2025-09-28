Tensión en Jérica: un toro embolado rompe el vallado y escapa del recinto taurino
El astado se ha desplazado hasta una zona de vegetación en los aledaños del municipio
Las fiestas en honor a la Divina Pastora 2025 en Jérica han vivido un momento de gran tensión en la noche de este sábado, cuando un toro embolado ha logrado escapar del recinto taurino durante la celebración de uno de los festejos populares.
El suceso se ha producido después de que el animal rompiera parte del vallado y se adentrara en las calles que quedaban fuera del perímetro cerrado para el evento. En un vídeo al que ha tenido acceso 'Mediterráneo' puede verse cómo el toro, con las bolas de fuego encendidas, recorre varias zonas del municipio del Alto Palancia mientras los asistentes tratan de reaccionar ante la situación.
Posteriormente, el astado se ha desplazado hasta una zona de vegetación en los aledaños del municipio, lo que ha incrementado la preocupación de vecinos y participantes.
Las imágenes, que han generado gran impacto, acompañan a esta información y muestran la magnitud del susto vivido en Jérica durante sus fiestas patronales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años
- Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
- La cooperativa Vallfrut suma a los cítricos otras frutas y verduras para tener operatividad todo el año
- El concejal de VOX en Benicàssim condenado por maltrato entrega el acta