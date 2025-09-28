Vecinos de un pueblo de Castellón se blindan con sus propios muros de contención para evitar inundaciones

Este lunes se cumplen once meses de la dana que afectó a numerosas localidades de la provincia de Valencia y el próximo miércoles se cumplirán once meses desde que los vecinos de Capicorp sufrieron en sus carnes las consecuencias de esa dana, por el caudal desbordado del río San Miguel que arrasó con las viviendas cercanas al lugar. Luego llegarían otras dos tormentas que volvieron a provocar el caos, más inundaciones y más daños materiales cuantiosos para los vecinos que residen todo el año en esta zona cercana a un río cuyo cauce está por encima de las carreteras, caminos y viviendas.

Y desde este domingo y hasta el martes se espera un temporal de fuertes lluvias en la zona. De hecho, Alcalà de Xivert está en alerta amarilla este domingo, pero en el límite de la alerta roja decretada en el litoral norte de la provincia de Castellón, por lo que se podría ver afectada por las intensas precipitaciones previstas.

La zona de casas (i) y el río (d) están a la misma altura y es un peligro en caso de inundaciones. / Juanfran Roca

Ante la llegada del otoño y de las posibles tormentas, y ante nula respuesta de las administraciones y el CHJ por los daños causados hace casi un año, un grupo de vecinos residentes en este enclave del sur de Alcossebre y casi lindando con Torrenostra, han empezado a construir muros de contención para que en caso de un nuevo desborde del río San Miguel sus viviendas no se vean inundadas y se repitan capítulos pasados donde hasta 18 de estos residentes tuvieron que ser rescatados en helicóptero.

Muros de cerca de metro y medio de altura

Muros de cemento de cerca de metro y medio de altura y entre 20 y 25 centímetros de ancho, costeados de sus propios bolsillos, y tras obtener los correspondientes permisos de obra ya que se realizan dentro de sus fincas, sin llegar a ocupar parte de la carretera paralela al río San Miguel y sus viviendas. «Preguntamos a los vecinos y la mayoría eran favorables a la construcción de estas paredes para evitar más inundaciones en nuestras fincas», han explicado.

Al mismo tiempo han denunciado la «falta de palabra» de las diferentes administraciones porque dicen que «aún no han hecho ninguna actuación prometida» para evitar el desborde de dicho río causante de todos los problemas porque el nivel de su cauce, aunque parezca mentira, está por encima las carreteras, caminos y de las fincas. El río San Miguel, casi once meses después de la primera riada, dicen que está «igual o peor que hace casi un año», agregando que no se han limpiado las hierbas invasoras que campan a su anchas y volverá a entorpecer el cauce del río en caso de lluvias.

Los vecinos están deesperados por la falta de respuestas de las administraciones y han actuado por su cuenta en sus casas. / Juanfran Roca

«Las cañas han vuelto a crecer y es un nuevo peligro. El Ayuntamiento sí que limpió y condicionó varios caminos, pero del resto de las administraciones nos prometieron muchas cosas, en especial Miguel Polo (presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar) que estuvo aquí presente y nos prometió varias actuaciones, en especial de limpieza del río, no hemos visto nada», han denunciado a Mediterráneo.

El caluroso verano ha dejado pasado al siempre inestable otoño, y eso es sinónimo de tormentas, de lluvia. Ante la falta de respuestas ni de actuaciones estos vecinos de Capicorp se han visto obligados a actuar por su cuenta y riesgo. «Como no se ha hecho ninguna mejora prometida tenemos miedo de que por tercera vez quede todo inundado y nos ocasiones graves daños a las viviendas, y nosotros no podemos hacer gran cosa. Solo queremos que se cumpla con lo que nos prometieron, como sí que se está actuando en otras localidades», señalan.

El 31 de octubre, la subida del río provocó la inundación de viviendas y urbanizaciones, así como daños en el camino l’Altall. REUNION ALCALDE ALCALA, FRANCISCO JUAN MARS, CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTELLON, ANTONIA GARCIA. EVITAR DESBORDAMIENTOS EN CAPICORB / Mediterráneo

Este llamamiento «de auxilio» va dirigido a la Generalitat, a la Conferencia Hidrológica del Júcar (CHJ), que son las que en su día viajaron hasta la zona, la inspeccionaron y allí mismo prometieron a los vecinos una batería de mejoras y acondicionamientos que, por el momento, no se han llevado a cabo.

El Ayuntamiento, consciente de problema

A mediados de la pasada semana el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre aprobó una nueva moción solicitando al Gobierno de España y la Confederación Hidrográfica del Júcar medidas para evitar nuevas inundaciones en la desembocadura del río San Miguel. La moción se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Partido Socialista y ALC.

Este consistorio ya trasladó en diciembre de 2024 a la Subdelegación de Gobierno la necesidad urgente de actuar en la zona para evitar nuevas inundaciones. Desde ese momento, se han mantenido varias reuniones y visitas con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para tomar medidas, pero todavía no se han materializado. Peo la respuesta ha sido cero.