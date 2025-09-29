Los agricultores de Castellón, en vilo por el efecto de las lluvias torrenciales a causa de la alerta en la provincia

Máxima preocupación en el sector agrario de Valencia y Castellón. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su inquietud por las repercusiones que puede deparar la evolución de este temporal sobre los cultivos.

Por el momento, la organización agraria destaca como consecuencias preocupantes la interrupción de la siega del arroz en el parque natural de la Albufera, el exceso de humedad en parcelas anegadas, como las alcachofas del Baix Maestrat, y el granizo caído en varios términos de la Plana Baixa, pero el sector permanece en vilo ante los siniestros que podrían añadirse en las próximas horas debido a las lluvias torrenciales, en caso de causar desbordamientos de cauces como en La Safor y L’Horta y arrastres de tierra, las fuertes rachas de viento y el pedrisco.

Las lluvias han paralizado la recolección de numerosas producciones, como las variedades tempranas de cítricos, la vendimia, las almendras e incluso la recogida de los primeros caquis de la temporada. Pero si hay un cultivo que puede verse seriamente damnificado por el temporal es el arroz, ya que el sector se encontraba en plena siega y esta humedad, si llegara a resultar excesiva y el nivel del agua alcanzara las espigas, amenaza con causar problemas en el grano.

Entre las explotaciones que pueden verse afectadas por encharcamientos destacan las zonas hondas, próximas a barrancos e incluso algunas ya castigadas por la dana del 29 de octubre de 2024. De momento crece la preocupación en campos de hortalizas, como por ejemplo las alcachofas de Benicarló que se hallan en un estado avanzado del ciclo vegetativo y un exceso de humedad podría generar problemas de asfixia radicular.

Episodio de pedrisco en julio

El granizo ya hizo acto de presencia en la Plana Baixa, especialmente en los términos de Artana, Onda, la Vall d’Uixò, Nules y La Vilavella, muchos de los cuales ya sufrieron graves daños por la piedra del pasado mes de julio. También hay preocupación por las aguas que bajan desde la Serra d'Espadà, donde solo por la mañana cayeron 160 litros por metro cuadrado.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirmó al mediodía que “estamos preocupados por las alertas emitidas, vamos a tener más lluvias y veremos los daños que se producen finalmente si hay acumulaciones y desbordamientos. De momento la lluvia ha sido beneficiosa para mejorar el calibre de los cítricos, caquis y aguacates, para aliviar el déficit hídrico de los árboles de secano como los olivos, para recuperar pastos y favorecer la alimentación del ganado, tras un verano seco donde apenas ha habido precipitaciones en el interior de Valencia y Castellón. Pero seguiremos muy pendientes porque no hace un año sufrimos una dana devastadora y sabemos el daño que puede ocurrir en el sector agrario”.

Al respecto, Aguado subrayó que “un año después de la dana, las mismas infraestructuras que había que reacondicionar o hacer nuevas para prevenir o minimizar los daños, siguen pendientes. ¿Cuántas danas más tienen que haber para que las infraestructuras hidráulicas que son necesarias se hagan?”