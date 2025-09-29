Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros

Devolverá el importe de las entradas en un plazo de 24-48 horas

Vídeo: El barranco de Sant Josep vierte con fuerza al río Belcaire tras las lluvia

Mònica Mira

La Vall d'Uixó

Les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó han anunciado que suspenden las visitas hasta nuevo aviso debido a la situación meteorológica.

Anuncian que se realizará la devolución inmediata del importe de las entradas "en un plazo de 24-48 horas" en sus tarjetas de crédito.

Comunicado de les Coves de Sant Josep en la Vall.

103 litros por metro cuadrado

Según datos de Avamet, la Vall d'Uixó está siendo uno de los municipios con mayor precipitación acumulada en lo que va de jornada, tras caer 103,2 litros por metro cuadrado.

