La Cooperativa Sant Josep, Ciudadano Ejemplar de Burriana por su solidaridad en el apagón

La festividad de San Miguel, patrón de la Policía Local, tenía previsto reunir hoy a Burriana en torno a un acto que combina reconocimiento y emoción. El tiempo no permitirá la cita en la plaza Mayor tendrá que esperar tras su cancelación por las alertas meteorológicas. Estaba previsto distinguir a agentes por su dedicación, homenajear a quienes cumplen 25 años de servicio y a los jubilados. Entre las condecoraciones hay un premio reservado a la ciudadanía: el Ciudadano Ejemplar. Este año recaerá en la Cooperativa Sant Josep, por un gesto que ayudó a salvar vidas en el gran apagón.

El reconocimiento no llega por casualidad, sino por un episodio concreto que puso a prueba la capacidad de reacción de toda la sociedad. El gran apagón eléctrico paralizó España y, en cuestión de minutos, convirtió las certezas cotidianas en una cascada de incertidumbres. El fallo eléctrico dejó sin suministro a hospitales, residencias y servicios básicos. En el Cecopal, el centro de coordinación municipal de emergencias, el alcalde y los responsables de seguridad se reunieron de inmediato.

Una de las primeras necesidades detectadas fue la de garantizar combustible para los vehículos de bomberos, ambulancias y patrullas policiales. El problema era que los surtidores de gasolina no funcionaban sin electricidad. La amenaza era doble: por un lado, la imposibilidad de desplazar recursos esenciales; por otro, el riesgo inminente de que los generadores de los centros de salud y residencias se quedaran sin carburante.

Un problema, una solución

De este modo, la sede de la Cooperativa Sant Josep, junto al edificio de Vía Pública, ofrecía una solución: conectar un generador mediante un cuadro eléctrico improvisado y acceder al depósito para abastecer exclusivamente a los servicios críticos.

«La Policía ha considerado entregar este premio porque su acción es una manera de contribuir sin esperar nada a cambio, porque la cooperativa se podría haber beneficiado y vender gasolina a las muchas personas que se acercaron ese día, pero vio que la emergencia era mucho más grande y prioritaria , lo que demuestra un enorme compromiso con la sociedad», explicó el alcalde Jorge Monferrer, que anunció la distinción semana pasada con motivo del 120 aniversario de la cooperativa.

Al respecto, la anécdota es que, con el ajetreo para preparar la efeméride, no había podido leer el correo de la Policía Local informando de tan grata noticia. «Nos enteramos en ese preciso momento y fue una alegría grandísima», explicó el director de la Cooperativa Juanvi Moros.

Reseñó que la reacción de ponerse a disposición de las necesidades urgentes fue una respuesta automática «porque como cooperativa sabemos que la economía social conlleva mucho trabajo, que hay que trabajar en equipo por lo que no podemos desvincularnos de todo aquello que pasa en la sociedad». Este gesto conecta con su historia centenaria de solidaridad, también presente en otros momentos clave como la pandemia o la Dana.