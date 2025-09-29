La Diputación garantiza la señal de televisión en nueve pueblos del interior de Castellón

La Diputación de Castellón garantiza la señal de televisión en el interior de la provincia con una inversión de 60.000 euros. La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones dirigidas a mejorar la señal de los repetidores de televisión en los municipios de menos de 5.000 habitantes y cumple así su compromiso de estar al lado de los pueblos más pequeños, «asegurando servicios básicos que contribuyen a fijar población y mejorar el bienestar de los castellonenses», según recalca el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés.

«Esta línea de ayudas permite garantizar un interior conectado y que todos los castellonenses, independientemente del lugar en el que vivan, puedan disfrutar de una cobertura adecuada y de calidad», pone en valor Andrés, quien subraya que «vivir en el interior de la provincia de Castellón no puede suponer tener menos servicios, sino una oportunidad».

Cabe recordar que la necesidad de cuidar el interior de la provincia está enmarcada en la agenda de prioridades de la Diputación de Castellón, ya que, tal y como ha incidido el diputado provincial, «los municipios del interior, los más pequeños y con menos recursos, son los que sufren el golpe de la despoblación rural y, para revertir esta situación, el interior de la provincia necesita servicios, inversión y oportunidades».

Compromiso con los vecinos

El gobierno provincial pretende reivindicar con este tipo de medidas su compromiso con la mejora de las infraestructuras de comunicación para que todos los vecinos de Castellón puedan encender la televisión, un servicio que en ciertos momentos «puede resultar vital», como se evidencia en días como el domingo o ayer con las alertas meteorológicas registradas en la provincia. «Trabajamos cada día para combatir la despoblación, y, sin duda, el acceso a la comunicación y la mejora de la señal de televisión de las zonas rurales de Castellón es un paso más en ese camino», apunta el diputado.

Los municipios que se beneficiarán de las ayudas son la Serratella, ArgelitaTírigVillahermosa del RíoCullaXodos, la Serra d’en Galceran, Matet y Ludiente.

Igualdad de condiciones

«Sabemos lo importante que es para estos nueve pueblos contar con una buena señal, por ello distribuimos los recursos económicos para que todos ellos estén conectados y sus vecinos accedan en igualdad de condiciones a recursos básicos», recalca Andrés, quien añade que «vamos a seguir aunando esfuerzos para impulsar acciones que generen oportunidades y favorezcan el desarrollo del conjunto de la provincia».