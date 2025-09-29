Vecinos evitan un intento de okupación en Burriana

La Policía Local de Burriana ha desokupado con éxito a dos personas que habían intentado okupar un inmueble en la ciudad. Los hechos ocurrieron ayer domingo, sobre las 11:00 horas, si bien han sido comunicados este lunes, a través de las redes sociales oficiales del cuerpo.

Según ha informado la Policía Local, el aviso llegó desde vecinos que alertaron de una posible okupación en un edificio situado en la Avda. Jaime Chicharro, 15. Rápidamente, una patrulla se personó en el lugar y comprobó que en el interior del inmueble se encontraban un hombre y una mujer que pretendían instalarse.

Tras proceder a su identificación, los agentes requirieron a ambos individuos que abandonaran la propiedad. Seguidamente, se llevó a cabo el precintado del edificio y se aseguró la puerta de entrada para evitar que la okupación se consumara.

Desde la Policía Local de Burriana han recordado la importancia de avisar de inmediato ante cualquier intento de okupación, destacando que la rapidez en la intervención de los agentes es clave para impedir que estos actos delictivos lleguen a consumarse.

“Gracias a la colaboración vecinal y a la rápida actuación de la Policía, se pudo actuar a tiempo y garantizar la seguridad de la propiedad”, señalaron desde el cuerpo municipal.

Este tipo de operaciones, aunque relativamente breves, ponen de relieve la importancia de la coordinación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad para prevenir delitos y mantener la tranquilidad en la ciudad. La Policía Local ha instado a la población a seguir alertando ante cualquier situación sospechosa para asegurar que Burriana siga siendo un lugar seguro para todos.