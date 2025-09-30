L’Alcora se quedará sin su última guardería para niños de 0 a 2 años esta semana

En unos días, la última escuela infantil que aún funcionaba en l’Alcora va a cerrar. Una circunstancia que aunque muchos veían venir, ha cogido por sorpresa a las familias y al Ayuntamiento, porque todo apuntaba a que este curso iban a operar con normalidad, pero una repentina caída de la matrícula prevista lo ha hecho inviable.

Tanto las familias afectadas como el alcalde, Samuel Falomir, reconocen que más pronto o más tarde este desenlace iba a producirse y todos entienden las razones de las propietarias para tomar la decisión. La apertura de las aulas de dos años en los colegios fue un revés para estos negocios.

El curso pasado «ya recogimos firmas para que el Ayuntamiento ayudara de alguna manera y que las personas que no pueden pagarse una guardería pudieran hacerlo», explica una de las madres afectadas. Falomir recuerda, de hecho, que se activó un bono de 1.000 euros anuales con esa finalidad y se salvó la situación.

Todos esperaban que este año se resolviera igual. El alcalde dice que «en mayo, preguntamos a las propietarias cómo estaba la preinscripción y nos dijeron que tenían matrícula suficiente». Lo que nadie esperaba era que en septiembre, ocho de las familias que habían manifestado su intención de llevar a sus hijos, decidieran no hacerlo. Eso suponía, según detalla una de las madres afectadas, «que con los 19 niños que esperaban, más tres que se iban a incorporar en enero, podían llegar a tener 22, lo que era viable, pero se han quedado en 11, y así no pueden seguir, eso son pérdidas».

Así las cosas, de la noche a la mañana, catorce familias recibieron la noticia de que no iban a poder llevar a sus hijos a la escuela infantil, como esperaban. El alcalde indica que en cuanto tuvieron noticia del cierre a través de ellas, les informaron de que los colegios mantenían «12 plazas vacantes en las aulas de 2 años». La mayoría han encontrado ahí la rápida solución que necesitaban.

El problema permanece, sin embargo, para los menores de dos años. Falomir recuerda que en el colegio de la Consolación «tienen aula de 1 año» y asegura que se están haciendo gestiones para tratar de dar una opción por esa vía, aunque es una posibilidad en trámite.

Por su parte, el equipo de gobierno tenía previsto, a partir de enero, transformar un espacio de la antigua biblioteca para crear una ludoteca en la que se pueda dar ese servicio. Indica que esa posibilidad no está activa «porque este año nos habían dicho que estaba solucionado». En cualquier caso, dice que «alguna opción habrá», en relación al compromiso del Ayuntamiento de buscarla y ofrecerla.

Mientras unos niños se incorporarán a los colegios antes de lo que sus familias tenían previsto, otros casos han decidido arreglárselas con familiares, y varias han determinado llevar a sus hijos a la escuela infantil de Sant Joan de Moró, aunque como dice una de las madres, «no tiene sentido que viviendo en l’Alcora, que es más grande, tengamos que ir a un pueblo más pequeño porque en el nuestro no tenemos servicio».