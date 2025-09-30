Almassora prevé l'absentisme escolar en l'ESO
L'Ajuntament impulsa la segona edició del projecte Connecta II
L'Ajuntament d'Almassora impulsa el projecte Connecta II per a previndre l'absentisme escolar i fer costat a l'alumnat vulnerable en els cursos de l'ESO de l'IES Vila-roja i l'IES Álvaro Falomir. Este projecte va nàixer del diagnòstic previ que va evidenciar la necessitat d'oferir recursos complementaris als centres educatius per a motivar als estudiants, evitar l'abandó primerenc i promoure una visió positiva de l'escola com a espai de creixement personal i no com una obligació.
Tal com ha explicat la regidora de Benestar Social, Eugenia Martinavarro, este programa busca motivar a l'alumnat per a millorar la gestió del temps i reforçar l'assistència a classe, fomentar el vincle entre estudiants i professorat i garantir espais educatius inclusius on els jóvens se senten acompanyats, escoltats i amb ganes d'aprendre. D'igual mode, també s'analitzen els factors socials, econòmics, familiars o emocionals que influeixen en l'absentisme, per a poder dissenyar estratègies de suport més eficaces.
Els resultats inicials sobre la primera fase d'este projecte apunten al fet que més del 60% de l'alumnat participant millora la seua organització personal, percebent el col·legi com un lloc d'oportunitats. Així mateix, s'ha aconseguit una participació activa del 80% dels jóvens, consolidant un espai de confiança i motivació.
L'Ajuntament duu a terme este projecte, al costat d'ILÊWASI-Centre d'investigació, defensa i promoció dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents. El programa consta de diversos mòduls que aborden les habilitats psicosocials, el seguiment individualitzat i servici d'atenció especialitzat, alfabetització digital, capacitació en perspectiva gènere.
Especialistes de l'equip d'ILÊWASI tenen el rol de guies o mentors/as, en l'aprenentatge sempre facilitant el diàleg. Es proposa una metodologia basada a oferir una atenció tant grupal com individualitzada, adaptada a les necessitats i al context específic de l'alumnat.
Perfil de l'alumne expulsat
En la investigació realitzada per esta entitat durant cinc cursos consecutius s'aprecia una tendència per la qual el perfil dels qui són expulsats/as, és el d'un xic, de 1r de l'ESO, molt probablement repetidor, de 14 anys, amb reiteració en l'incompliment de les normes de convivència i que és expulsat fora del centre durant 12 dies. El més destacat de la investigació és l'increment en els últims anys de l'alumnat femení expulsat amb tendència a l'alça.
