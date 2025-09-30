Benigazlum da por roto su pacto con el PP en Benicarló en una dura carta dirigida al alcalde

Benigazlum ha dado este martes por roto el pacto de legislatura con el PP en Benicarló y considera a sus dos concejales que se mantienen en el gobierno local como «tránsfugas», tras la crisis política que explosionó el pasado viernes.

El partido independiente volvió a mover ficha tras la expulsión del ejecutivo municipal de dos de sus cuatro ediles: el que era teniente de alcalde, Juan Pascual Sorlí, y Enrique Besalduch. Si el sábado fue a través de un comunicado por redes sociales mostrando su apoyo a los dos defenestrados, ahora ha sido de manera formal y oficial, con una dura carta dirigida al alcalde, Juanma Cerdá (PP), firmada por el coordinador general de la formación política, Javier Cebrián.

En el escrito, fechado a 30 de septiembre, tachan de «tránsfugas» a los ediles Inma Calvet y Carlos Delshorts, miembros aún de forma pública de Benigazlum, ya que de momento no han comunicado públicamente su salida de estas filas, ni ellos voluntariamente, ni por orden del partido.

Les recriminan haber votado en contra de las directrices del partido en el pleno del pasado jueves, donde se debatió la subida salarial del edil popular Borja Castell. Según Cebrián, este cambio de postura «contravino las concretas instrucciones del partido y lo que es más grave, contravino al programa electoral por el que se presentaron, siendo infieles al mismo». Asimismo, acusan a Cerdá de «hacer volar por los aires el pacto», firmado en septiembre del 2023, y dejarlo «roto, resuelto y sin efectos», en el momento que firmó el decreto que retiraba a Sorlí y Besalduch de sus cargos y delegaciones.

Paralelamente, el alcalde nombró a Calvet y Delshorts «tenientes de alcalde», lo que el partido califica como «una concesión otorgada en contra de la legislación que prohíbe otorgar prebendas a concejales tránsfugas, situación en la que se hallaban -en referencia al pleno- desde la noche anterior».

En su carta, Cebrián advierte que el primer edil incumple los acuerdos estatales contra el transfuguismo, «asumidos por el Partido Popular». Exige, además, que «en un plazo de 48 horas», órdago que culminará este jueves, se retire a Calvet y Delshorts de sus cargos, al tiempo insiste en dar por rota la coalición con los populares.

Mediterráneo ha intentado contactar sin éxito con el alcalde, Juanma Cerdá, para valorar esta misiva y preguntar sobre posibles próximas decisiones que afecten al gobierno de Benicarló. El ejecutivo está en minoría con 9 ediles, 7 del PP, Calvet y Delshort, ya que la barrera de la mayoría está en 11 sillones.