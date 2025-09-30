Escolarización 0-3 años gratuita: El Consell inyecta más de 5 millones en Castellón para escuelas infantiles

Más de un millar de familias de la provincia de Castellón podrán acceder este año a escuelas infantiles municipales gratuitas, gracias a la resolución emitida ayer por la Generalitat valenciana que concede subvenciones a 17 municipios y 21 centros educativos. La inversión, que alcanza 5.034.534,7 euros, asegura la escolarización de menores de 0 a 3 años sin coste alguno para los padres.

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, resaltó la importancia de estas ayudas para garantizar la universalidad del servicio. «La cuantía destinada a los ayuntamientos que tienen a su cargo escuelas infantiles crece, incrementándose en 230.000 euros respecto al ciclo 2024-25 y con ello asistir a todos los niños que merecen disfrutar de este recurso», señaló. La medida permite cubrir los costes derivados de la escolarización y facilita que las familias puedan conciliar la vida laboral y personal sin gastos adicionales.

Aguilella también destacó que este servicio «facilita la conciliación de las familias con coste cero para sus bolsillos gracias a las nuevas políticas impulsadas por el Consell, que están al servicio de los vecinos generando ahorros para las economías domésticas». Para muchos padres, la gratuidad de las escuelas infantiles municipales representa un alivio económico y un apoyo fundamental para la educación de los más pequeños de la casa.

Sin embargo, incidieron en que no todos los municipios se beneficiarán este año de las ayudas. «Cabanes ha quedado excluido tras la decisión adoptada en pleno por su equipo de gobierno. El pasado jueves, con los votos a favor de PSOE y Compromís y el voto en contra del PP, el municipio aprobó dar de baja la escuela infantil municipal, privando a las familias locales de los 73.600 euros que se destinaron el curso pasado para financiar este recurso educativo», apuntaron los populares.

«Todas las escuelas municipales que han solicitado estas ayudas las han conseguido. El bono infantil ha llegado al 100% de ellas», ha subrayado Aguilella. Además, estas subvenciones se suman a las cantidades destinadas a centros privados, también financiadas por la Conselleria de Educación, con el objetivo de garantizar que todos los menores de 0 a 3 años disfruten de este servicio a coste cero para las familias, independientemente de si acuden a escuelas municipales o privadas.

El aumento de la financiación refleja el compromiso del Consell con la educación infantil y la igualdad de oportunidades. Para las familias, estas ayudas no solo suponen un ahorro económico, sino también un paso importante hacia la universalización del acceso a la educación temprana en la provincia. Con esta medida, la Generalitat refuerza políticas que combinan apoyo social y planificación educativa, asegurando que ningún niño se quede sin acceso a un recurso fundamental para su desarrollo en los primeros años de vida.