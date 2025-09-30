El Gobierno licita por 13 millones obras para reparar el firme de la A-23 entre Segorbe y Altura

El Consejo de Ministros dará este martes luz verde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar, con un presupuesto base de 13 millones de euros (sin IVA), las obras de rehabilitación del firme en la A-23, conocida como la autovía Mudejar, entre los kilómetros 31,050 y 37,750. Se trata de un tramo comprendido entre el enlace Segorbe-Altura e incluye el viaducto sobre el río Palancia, en la provincia de Castellón.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la regularidad de la calzada y prolongar la vida útil de la infraestructura, garantizando así unas condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial. Es una actuación que se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el ministerio, que dirige Óscar Puente, ha destinado más de 105 millones de euros en Castellón desde junio de 2018.

Detalles técnicos

Los trabajos consistirán en recrear el firme existente con nuevas mezclas bituminosas, lo que supondrá elevar ligeramente la rasante de la vía y adaptar todos los elementos a la nueva cota. La solución técnica prevé la aplicación de dos capas de cinco centímetros: una primera de AC 22 bin S y una segunda de AC 16 bin S, que actuarán como capa de rodadura provisional hasta la extensión del microaglomerado definitivo.

Mapa donde está marcado el tramo en el que actuará el Ministerio de Transportes y Movilidad. / Ministerio de Transportes y Movilidad

Este diseño busca mejorar la evacuación del agua de lluvia y reducir la infiltración en capas inferiores gracias a la impermeabilidad del material. En los puntos más conflictivos, las intervenciones se completarán con trabajos de fresado, saneo de la explanada y mejora del drenaje profundo mediante zanjas drenantes.

La autovía Mudéjar (A-23) es una de las arterias principales que conecta Aragón con la Comunitat Valenciana y atraviesa la comarca del Alto Palancia, donde el tráfico de vehículos pesados y turismos es intenso. Por otro lado, el tramo entre Segorbe y Altura ha sido escenario de varios accidentes recientes, algunos de ellos graves, lo que hace aún más necesaria la intervención para reforzar la seguridad vial.

Otras inversiones

Este contrato, que estará alrededor de los 15 millones de euros al incluir el IVA, se suma a otras iniciativas en marcha de la cartera de Transportes en la provincia. Entre las mismas está la licitación por 39,7 millones de euros para conservar 124 kilómetros de la AP-7 en Castellón o las finalizadas obras de mejora efectuadas en los túneles de Lourdes y el puerto de Castellón, en la autovía CS-22.

También están activas las actuaciones en la N-232, en el tramo que une la masía de la Torreta y Morella sur, con un presupuesto de 20,7 millones de euros. Sobre esta obra, como informó Mediterráneo, se está trabajando en una modificación del proyecto y de la inversión prevista, por la aparición de unos problemas geotécnicos causados por el estado de los taludes, pero las obras seguirán adelante en tramos no afectados.