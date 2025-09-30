Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación

Una vez pasadas las fuertes lluvias de estos días, en municipios como Nules se ha producido un fenómeno que llama la atención de los viandantes: las calles han empezado a llenarse de hormigas voladoras.

Los insectos tienen un tamaño considerable (para lo que es una hormiga) y no pierden la ocasión de colarse en viviendas o en vehículos, si encuentran ventanas o puertas abiertas. Un comportamiento y una cantidad de individuos que habrá quien considere fuera de lo normal, pero que no tiene nada de excepcional. La biología tiene una explicación para un fenómeno que no tiene nada que ver con la llegada de una nueva plaga, sino con una evidencia más del cambio de estación.

El entomólogo Eduardo Galante, catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante, indica que «es normal en el otoño que salgan los nuevos machos y hembras del hormiguero y formen la enjambrazón, conjuntos más o menos grandes de individuos que vuelan para reproducirse».

Detalla que tras alzar el vuelo, «caen en el suelo, se aparean, los machos mueren y las hembras pierden las alas y buscan un refugio donde suelen pasar el invierno para iniciar más tarde, generalmente en primavera, la formación de una nueva colonia y hormiguero».

Las hormigas voladoras se concentran para aparearse y reproducirse antes de la llegada del frío. / MÒNICA MIRA

En algunos casos, puede asistirse a escenas como la que recoge el vídeo que acompaña a esta información, captada en Nules, donde decenas de individuos han tomado el tronco de un árbol y se han acumulado en sus alrededores. Galante describe que las hormigas «están saliendo de la tierra que hay en el alcorque y suben en el tronco para iniciar el vuelo».

El fenómeno tiene mucho que ver con las precipitaciones de estos días, porque «la tierra se reblandece y avivan las nuevas hormigas».

Se trata, por tanto, de un comportamiento que forma parte de la naturaleza de estos insectos, que son inocuos para las personas, y con el que hay que convivir desde la mera observación, dado que simplemente son seres vivos completando su ciclo vital.

El biólogo de Nules, Joaquín Albesa, añade que, en breve, las hormigas entrarán en lo que se conoce como diapausa, algo parecido a la hibernación, pero propia de los insectos, «se refugian en la colonia y ralentizan su metabolismo» hasta que llegue la primavera.