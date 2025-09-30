Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo maratón de entrevistas: Más de 500 personas optan a un centenar de empleos en Castellón

Más de medio centenar de inscritos han aprovechado la jornada, en la que han participado 28 empresas, para optar a nuevos puestos de trabajo o mejorar su situación profesional

El Centro del Conocimiento Vinalab acogió la primera edición del foro de ocupación Meet Talent Vinaròs.

El Centro del Conocimiento Vinalab acogió la primera edición del foro de ocupación Meet Talent Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Más de 500 personas y 28 empresas han hecho de la primera Feria de Empleo de Vinaròs un éxito rotundo. El Centro del Conocimiento Vinalab acogió este martes la primera edición del foro de ocupación Meet Talent Vinaròs, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Hacienda y Vinaròs Promou, con la colaboración de la empresa RH en Positiu.

En total, han participado 28 empresas de Vinaròs y la comarca que han ofrecido un centenar de ofertas laborales.

La feria se ha consolidado como un espacio clave para conectar directamente a las personas en búsqueda de empleo con compañías de distintos sectores, facilitando entrevistas presenciales y un programa de actividades de orientación y formación laboral.

En la cita han participado empresas de la localidad y de la comarca.

En la cita han participado empresas de la localidad y de la comarca. / Javier Flores

Más de medio millar de inscritos aprovecharon la jornada para optar a nuevos puestos de trabajo o mejorar su situación profesional. Durante la inauguración, el vicealcalde, Juan Amat, subrayó que «esta primera Feria de Ocupación ha sido un éxito, tal y como lo demuestran los datos». También destacó la implicación de casi 30 empresas, que encontraron en la feria un espacio idóneo para la contratación de nuevo personal.

Noticias relacionadas y más

El evento incluyó un maratón de entrevistas de trabajo, además de un programa paralelo de conferencias, talleres y mesas redondas centrado en mejorar las competencias de los asistentes

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Final feliz en Jérica: el toro embolado ha sido capturado y la calma vuelve al pueblo
  2. El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
  3. Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
  4. Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
  5. Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros
  6. De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
  7. Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
  8. El concejal de VOX en Benicàssim condenado por maltrato entrega el acta

Nuevo maratón de entrevistas: Más de 500 personas optan a un centenar de empleos en Vinaròs

Nuevo maratón de entrevistas: Más de 500 personas optan a un centenar de empleos en Vinaròs

Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación

Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación

“No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa

“No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa

La exvoz de La Oreja de Van Gogh actuará gratis en Burriana este octubre

La exvoz de La Oreja de Van Gogh actuará gratis en Burriana este octubre

Almassora prevé l'absentisme escolar en l'ESO

Almassora prevé l'absentisme escolar en l'ESO

L’Alcora se quedará sin su última guardería para niños de 0 a 2 años esta semana

L’Alcora se quedará sin su última guardería para niños de 0 a 2 años esta semana

Un ingeniero de Cabanes consigue que la OTAN financie sus satélites: "Han visto la oportunidad de avanzarnos"

Un ingeniero de Cabanes consigue que la OTAN financie sus satélites: "Han visto la oportunidad de avanzarnos"

Escolarización 0-3 años gratuita: El Consell inyecta más de 5 millones en Castellón para escuelas infantiles

Escolarización 0-3 años gratuita: El Consell inyecta más de 5 millones en Castellón para escuelas infantiles
Tracking Pixel Contents