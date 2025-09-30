Nuevo maratón de entrevistas: Más de 500 personas optan a un centenar de empleos en Castellón
Más de medio centenar de inscritos han aprovechado la jornada, en la que han participado 28 empresas, para optar a nuevos puestos de trabajo o mejorar su situación profesional
Más de 500 personas y 28 empresas han hecho de la primera Feria de Empleo de Vinaròs un éxito rotundo. El Centro del Conocimiento Vinalab acogió este martes la primera edición del foro de ocupación Meet Talent Vinaròs, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Hacienda y Vinaròs Promou, con la colaboración de la empresa RH en Positiu.
En total, han participado 28 empresas de Vinaròs y la comarca que han ofrecido un centenar de ofertas laborales.
La feria se ha consolidado como un espacio clave para conectar directamente a las personas en búsqueda de empleo con compañías de distintos sectores, facilitando entrevistas presenciales y un programa de actividades de orientación y formación laboral.
Más de medio millar de inscritos aprovecharon la jornada para optar a nuevos puestos de trabajo o mejorar su situación profesional. Durante la inauguración, el vicealcalde, Juan Amat, subrayó que «esta primera Feria de Ocupación ha sido un éxito, tal y como lo demuestran los datos». También destacó la implicación de casi 30 empresas, que encontraron en la feria un espacio idóneo para la contratación de nuevo personal.
El evento incluyó un maratón de entrevistas de trabajo, además de un programa paralelo de conferencias, talleres y mesas redondas centrado en mejorar las competencias de los asistentes
