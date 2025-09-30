Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa

Vecinos de la avenida Científic Avel·lí Corma denuncian los problemas que sufren con intensas precipitaciones como la de este martes

Vídeo: Inundación de una calle en Moncofa

Vídeo: Inundación de una calle en Moncofa

Miguel Agost

Miguel Agost

Moncofa

Marta Sánchez, vecina de Moncofa, ha denunciado públicamente la situación que sufren ella y otros residentes de la avenida Científic Avel·lí Corma, donde cada episodio de lluvias se traduce en graves problemas de inundaciones.

Según explica, el agua queda estancada durante horas, lo que provoca “un olor insoportable y un foco de insalubridad”. Además, el tráfico de vehículos por la zona empeora la situación al empujar el agua hacia las viviendas, generando mayores daños.

Imagen de la calle inundada y de la situación que denuncia una vecina de Moncofa.

Imagen de la calle inundada y de la situación que denuncia una vecina de Moncofa. / Mediterráneo

La afectada, embarazada en la actualidad, asegura vivir con miedo cada vez que llueve: “No puedo salir de mi casa con normalidad y me preocupa qué pasaría en caso de una urgencia médica. La accesibilidad y la salud pública están comprometidas”.

Vídeo: Las fuertes lluvias inundas las calles de Moncofa

Vídeo: Las fuertes lluvias inundas las calles de Moncofa

Miguel Ángel Sánchez

Sánchez afirma haber presentado múltiples instancias y quejas al Ayuntamiento sin haber recibido una solución efectiva. “Estamos cansados y desesperados. Necesitamos que se actúe de inmediato: cortar la calle al tráfico, sanear la zona y restablecer unas condiciones mínimas de salubridad y accesibilidad”, señala.

Los vecinos afectados reclaman una respuesta urgente de la administración local y advierten de que, si la situación no mejora, podrían llevar el caso a los tribunales, aunque temen que ello suponga un elevado gasto sin garantías de éxito.

Otra imagen de la zona afectada.

Otra imagen de la zona afectada. / Mediterráneo

La vecina ha facilitado fotografías y vídeos que muestran el estado de la calle tras las lluvias, y pide que se dé visibilidad al problema para que las autoridades adopten medidas de forma inmediata.

