Almenara celebra este jueves ‘les calderes’ en apoyo a la labor de Payasospital

Almenara vivirá la noche del jueves una de las jornadas más esperadas de sus fiestas, con la tradicional cena de les calderes. Más de 2.200 personas se reunirán en la carpa municipal, aunque en total han sido 5.535 los vecinos que han adquirido el tíquet solidario, al precio simbólico de un euro, cuya recaudación irá destinada a la asociación Payasospital. En total, elaborarán más de 9.000 raciones de la típica receta.

Payasospital trabaja desde hace 26 años llevando apoyo psicosocial a niños hospitalizados y a sus familias a través de la terapia del humor. Sus actuaciones, basadas en recursos artísticos como la música, las marionetas o las pompas de jabón, buscan mejorar el bienestar emocional de los más pequeños de la casa y ayudarles a afrontar la hospitalización y los tratamientos médicos.

Asimismo, la asociación impulsa visitas regulares, en parejas de payasos, a los servicios pediátricos y de oncología infantil de 12 hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Por otra parte, cuentan con el programa PAU para realizar atención domiciliaria.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, destaca la «gran labor social que lleva a cabo Payasospital en las áreas de niños y niñas de los hospitales de la Comunitat Valenciana, llevando la alegría a quienes están enfermos, una gran acción que vienen realizando desde hace 26 años y que merece ser puesta en valor y contar con el apoyo de nuestro municipio para seguir sumando sonrisas».

Actos taurinos

En la jornada de este miércoles comenzaron las exhibiciones de las peñas taurinas. La primera en abrir el ciclo fue la Penya Taurina Serafín Tajuelo, que patrocinó un ejemplar de la ganadería Ángel Gómez Núñez. De forma paralela, la quinta de 1975, que este año celebra su aniversario, organizó un recital de albaes, aportando la nota musical y tradicional a la tarde.

Para este jueves, está prevista la exhibición de un astado de la ganadería Partido de Resina, patrocinado por la Penya Taurina Almenara, en un evento que volverá a concentrar a numerosos aficionados en el recinto taurino.

Cara al viernes, la programación será plenamente de bous al carrer con la exhibición de cuatro ejemplares cerriles, tres de ellos adquiridos por la Penya Joventut Taurina y uno por la ACT Penya El Morrillo. Como colofón a la jornada festiva, por la noche procederán al embolado de un cuarto toro, de la Penya Joventut Taurina, cerrando así un viernes en el que esperan alta afluencia de público.