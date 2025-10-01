Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales

Un ayuntamiento, legalmente hablando, no puede funcionar sin la figura del secretario municipal. Se trata del funcionario de más alto rango de las corporaciones, a quien corresponde «la responsabilidad administrativa de las funciones de fe pública y asesoramiento legal», dice la ley.

En la provincia de Castellón no son pocos los ayuntamientos que tienen serios problemas para cumplir ese requisito. De hecho, varios alcaldes confirman que ya no cuentan con esa figura o están a punto de quedarse sin ella, lo que llevará al «colapso» de su gestión diaria, coinciden en esa afirmación.

No es una problemática que afecte a las grandes ciudades, tampoco a las poblaciones de tamaño medio. Una vez más, son los pueblos más pequeños los que denuncian ese desamparo.

Para comprender la situación hay que contextualizarla. La plaza a ocupar en secretaría la contrata el ayuntamiento, pero la elección no es suya. La ley establece que es un puesto reservado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Es el Estado el que convoca las oposiciones y crea las bolsas de trabajo, y las comunidades autónomas las que las gestionan para ir dando respuesta a las demandas de las corporaciones.

Las plazas más cotizadas son las de los ayuntamientos grandes. Las que están bien comunicadas pueden interesar a los aspirantes. Cosa distinta es cuando un municipio de 200 habitantes del interior provincial presenta esa necesidad. Ahí es donde ponen el acento los alcaldes de varias localidades afectadas por este problema.

La realidad en los pueblos

Bien lo sabe el de Vistabella, Jordi Alcon (Compromís). «En un mes nos quedamos sin secretario», afirma. Cuando solicitaron a la Generalitat uno de los nacionales habilitados para cubrir el puesto, les explicaron que las bolsas están vacías y desde Función Pública ya les han avisado de que «las personas que están disponibles, no van a presentarse». A la plaza le faltan atractivos geográficos y no pueden obligar a nadie a ocuparla.

Y señala que «ya veníamos de una situación excepcional».

Con carácter puntual, la ley permite que otro trabajador municipal pueda asumir ese papel «de manera provisional». Lo que muchos consistorios y la propia Administración saben es que esas situaciones de supuesta provisionalidad acaban prolongándose en el tiempo porque las corporaciones lo necesitan y no hay alternativas. «Dentro de un mes, si no se soluciona, no vamos a poder pagar nóminas, ni convocar plenos ni aprobar presupuestos, será un bloqueo total del Ayuntamiento», avisa.

Poco dista este escenario del que afronta Zucaina. Su alcalde, José Mª Ibáñez (PSPV), explica que una persona está al cargo de las funciones con ese carácter de provisionalidad, pero será «hasta final de año». A partir de ese momento, este Ayuntamiento y el de Ludiente, con quien comparten esa secretaría, se enfrentarán a un escenario de bloqueo muy complejo.

Lamenta que los municipios más pequeños están «solos y acaba siendo un caos». Al igual que Jordi Alcon, cree que debería haber una mayor implicación de la Diputación en casos como el suyo.

En Culla, según describe Heredio Bellés (PP), parece que han tenido más suerte. Desde julio tienen la plaza vacante. Solicitaron a la Mancomunidad de l’Alt Maestrat cubrir la plaza «y una persona, que estaba por el puesto número 20 de la bolsa, está dispuesta a venir, falta completar la tramitación». Pese a que a corto plazo puedan tener alternativa, coincide con el resto de alcaldes en las «graves dificultades» que asumen estos pueblos.

A finales del 2024, la Diputación anunció que prestaría ayuda a los ayuntamientos de menos de 500 habitantes en este ámbito. Estos alcaldes aseguran que, a día de hoy, la única realidad es que se quedan sin este servicio.