Benicàssim renovará la flota de vehículos de limpieza con el contrato de 47 millones

El Ayuntamiento de Benicàssim adjudica a la empresa Fomento Benicasim S. A. (Fobesa) el nuevo contrato de gestión de residuos urbanos y limpieza viaria por un importe de 47.064.329 euros y un periodo de 10 años. El acuerdo, uno de los más importantes en la gestión municipal junto al del agua potable, permitirá triplicar el presupuesto destinado a este servicio con respecto al anterior y reforzar de forma significativa los medios humanos y materiales.

La alcaldesa, Susana Marqués, señala que «vendrá a cubrir las necesidades actuales de la ciudad, así como también a las futuras, implementando mejoras en el servicio municipal de limpieza y recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), con el objetivo de ofrecer un entorno más limpio, saludable y sostenible para todos».

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Vanesa Batalla, añade que «este contrato permitirá duplicar los equipos de limpieza de brigadas multitareas para todo el año y el aumento de medios destinados en temporada alta». En este sentido, entre las novedades incluye la renovación completa de todos los contenedores y de la flota de vehículos y maquinaria, además del refuerzo de la limpieza mecanizada y de la frecuencia en la recogida de papel y cartón en comercios y dependencias públicas en temporada baja.

Más recogida y limpieza

El servicio también incrementará la recogida de poda y enseres, que pasará de una ruta mixta diaria a dos diferenciadas, y reforzará la limpieza viaria con más personal, más baldeos, hidrolimpieza y desbroces. La organización del trabajo estará adaptada a tres temporadas -baja, media y alta- para responder a las necesidades del municipio en cada momento del año por su condición turística.

El plan estipulado contempla, además, la implantación del contenedor de fracción orgánica y la eliminación de los depósitos soterrados, cuya vida útil ya estaba amortizada, según explican desde el consistorio. También realizarán el lavado 100% mecanizado de los contenedores con una mayor frecuencia, y crearán nuevas islas de reciclaje, con más puntos de recogida para facilitar que los vecinos puedan separar mejor los residuos en la localidad costera.

Otra de las novedades será la introducción de contenedores inteligentes con identificación de usuario, que en el futuro permitirán aplicar bonificaciones en la tasa en función de la generación y el uso. Asimismo, refuerzan la atención a la limpieza de playas y vía pública e incorporarán la recogida de animales muertos.

Plataforma de avisos

Como innovación, el contrato contempla una plataforma informática para gestionar en tiempo real todas las tareas y una auditoría externa que supervisará la calidad del servicio para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

La adjudicación llega tras un proceso que arrancó en primavera y que contó con la participación de dos empresas. Fobesa ganó e invertirá 4,7 millones al año.