Destaca en Ruta realzará en Vilafranca el potencial de la cocina y de los productos de Castellón

Destaca en Ruta desembarcará a partir de este jueves (hasta el viernes) en el parador municipal polivalente de Vilafranca. La propuesta ofrecerá un interesante programa durante dos intensas jornadas y en esta edición innovarán con una mesa de retos enfocada a la gastronomía y a los productos de calidad de Castellón, en especial a la oferta de los municipios del interior como los de Els Ports, comarca en la que se celebra el evento.

La agenda dedicada a la cocina y el potencial de los ingredientes que brinda la provincia comenzará a las 16.30 horas, con una conferencia con el título Innovación en la cocina con producto de calidad y proximidad, a cargo del chef Miguel Barrera, de Cal Paradís (Vall d’Alba), que cuenta con una Estrella Michelin y una Estrella Verde.

Barrera también participará en la cita siguiente, que será un debate abierto en el que estarán Mónica Segura (Viu Els Ports), Emilio Miralles (Ashiovi) y Vanessa Bustos (CdT). Además, en la denominada como fila 0 para aportar preguntas durante la charla concurrirán Jesús Miralles (Sabor del Temps), Carla Centelles (Terrenae), Ester Llorach (Explorar Maestrat), Ximo Abril (Birbar) y Antonio Torio (Trufcas).

El moderador del debate abierto será el cocinero Carlos Gutiérrez, del restaurante Casa Roque (Morella), que también es el coordinador de la iniciativa. «Destaca en Ruta ha querido hacer hincapié en la cocina de proximidad y su calidad como seña de identidad de nuestros pueblos. Servirá para mostrar cómo trabajan restaurantes y empresas del interior fusionando la tradición y la innovación, así como apostando por la sostenibilidad y el desarrollo local», apunta Gutiérrez.

El colofón será a las 18.00 horas con un showcooking, con platos de los cocineros Emilio Pons, de la Escudella (Vilafranca); Víctor Deusdad y Elena Marín, de Reviscolem el Ring (Cinctorres); Rubén Miralles (Vinaròs); y Raquel Ferrer del Mesón del Pastor (Morella).

La feria Destaca en Ruta ofrecerá un completo programa de citas en Vilafranca durante los días 2 y 3 de octubre. A continuación, la agenda completa.