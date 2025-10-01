Llucena celebra San Hermolao y homenajea a los octogenarios

Gran jornada la que han vivido este miércoles los vecinos de Llucena con la celebración de su patrón y mártir, San Hermolao. Un día que ha comenzado con el volteo de campanas para anunciar la solemnidad de la fiesta, que estuvo acompañado por el estruendo de los petardos.

Las citas religiosas protagonizaron la mañana con misa y procesión por las calles de costumbre. La imagen de San Hermolao fue portada por jóvenes del municipio.

El párroco portó la reliquia del santo, que data de 1540, y que llegó a través de un comerciante de lana italiano, quien trajo la devoción a Llucena en la Edad Media y logró que aún honren a este mártir de Asia, que convirtió a muchos al cristianismo, entre finales del siglo III y principios del IV. La Unió Musical Llucenenca cerró la comitiva entonando marchas procesionales. El alcalde, David Monferrer, y la corporación municipal participaron también en estos actos.

Al finalizar el recorrido, rindieron un homenaje a los octogenarios del municipio, ante el altar mayor de la iglesia, con la entrega de una medalla conmemorativa y un diploma. A la vez que el alcalde tuvo unas palabras de reconocimiento y gratitud hacia todos ellos.

Uno de los actos destacados fue el homenaje a los octogenarios. / José Luis Aparici

Las propuestas musicales han destacado por la tarde. Los más mayores han disfrutado de una actuación con baile en el hogar del jubilado. Por su parte, los niños lo han pasado en grande con el concierto de Trobadorets en la plaza España, patrocinado por la Diputación.

El programa de este jueves cuenta con la comida de tombet de bou y el concurso de guiñote. Las celebraciones patronales concluirán el próximo domingo, 5 de octubre, con la tradicional novillada y un castillo de fuegos artificiales.