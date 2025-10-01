Salvan in extremis la guardería de l’Alcora con un cambio de gerencia

Después de una semana de preocupación y de búsqueda de alternativas, la noticia del cierre inminente de la última guardería privada para niños de 0 a 2 años de l’Alcora ha dado un vuelco. Según han comunicado a Mediterráneo familias afectadas por ese cierre, otras personas han decidido hacerse cargo de la escuela infantil.

Cuando este periódico se puso este martes en contacto con el Ayuntamiento, el alcalde, Samuel Falomir, no tenía conocimiento de esa nueva circunstancia, que pudo confirmar poco después, también a través de las familias. Indicó que, según le han explicado, pese a que el cierre estaba anunciado para esta semana, las actuales propietarias han acordado mantener el centro abierto hasta que la nueva gerencia pueda completar todos los trámites legales y administrativos para poder hacerse cargo.

Para los usuarios, es la mejor solución al problema al que habían tenido que hacer frente de forma imprevista. En especial, para quienes habían escogido la opción de llevar a sus hijos a la guardería de Sant Joan de Moró, porque son menores de dos años.

Cuando las familias vieron que se quedaban sin servicio se pusieron en contacto con el Ayuntamiento en busca de una solución. Como relató Falomir, se les informó de que en los colegios había doce vacantes en las aulas de dos años, que suponían una respuesta inmediata a la urgencia. De hecho, algunos de los afectados, según el alcalde, mantendrán su decisión de adelantar el ingreso en el colegio después de haber tenido que modificar sus planes iniciales.

Donde tampoco habrá cambios será en la previsión del Ayuntamiento de habilitar un espacio en la actual biblioteca, en cuanto se produzca el traslado a las nuevas instalaciones, para crear una ludoteca con la que dar respuesta a este tipo de situaciones «de manera inmediata». De hecho, ya se ha aprobado el reglamento de funcionamiento y el resto de formalidades administrativas, porque «no queremos que esto vuelva a pasar, la intención es ser capaces de dar una respuesta inmediata a las necesidades de las familias».

Los planes municipales

A la futura biblioteca solo le falta el traslado del mobiliario, una tarea que el Ayuntamiento había retrasado «para no pillar a los estudiantes en época de exámenes». La fecha fijada era el mes de febrero. La intención era acelerar esas gestiones, por la urgencia manifestada por las familias que se habían quedado sin un lugar donde dejar a sus hijos menores de 2 años para ir a trabajar. Con la normalización de la situación, el consistorio recuperará la planificación prevista. El alcalde remarca que, en cualquier caso, ese proyecto seguirá adelante, para que el Ayuntamiento pueda prestar el servicio «si es necesario».

Falomir ya explicó que sobre el mes de mayo, preguntó a las propietarias de la guardería cómo estaba la preinscripción y le dijeron que tenían matrícula suficiente, y así era. Todo cambió cuando en septiembre, siete familias decidieron no llevar a sus hijos.