Más agentes en las calles de Almassora para reforzar la seguridad en puntos conflictivos

La seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales batallas que afronta Almassora. En los últimos meses se han incrementado las quejas vecinales por la presencia de altercados, robos y episodios relacionados con drogas, especialmente en el entorno de la calle Juan de Austria y la plaza Botànich Calduch.

Ante esta situación, tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno han intensificado las medidas de control y vigilancia. El consistorio tiene clara la problemática extendida en esta zona y por eso en septiembre desplegó un dispositivo especial de la Policía Local. Además de cubrir las entradas y salidas, los agentes también patrullan por la calle para actuar ante cualquier hecho problemático o delictivo. Tras los primeros días de controles especiales, ha crecido el número de identificaciones y denuncias.

Seguimiento del problema

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno aseguran a Mediterráneo que son «conocedores de la problemática» y realizan «un seguimiento». Según la información facilitada por la Guardia Civil, en los últimos meses han potenciado los dispositivos específicos preventivos de seguridad ciudadana, tanto en la calle Juan de Austria como en otros puntos de la localidad. Estos operativos están dirigidos por el puesto principal de Almassora y coordinados con la Policía Local. Muchos los han desarrollado de manera conjunta patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil con otras de la Policía Local.

Asimismo, desde la Subdelegación reiteran que han llevado a cabo «operativos específicos de la Guardia Civil con el apoyo de unidades de la Comandancia para aumentar la presencia y la labor preventiva en diversos lugares». «Estamos reforzando los dispositivos de seguridad ciudadana y de investigación, tanto con carácter preventivo como reactivo, en zonas de Almassora, y todos los operativos se coordinan con la Policía Local», puntualizan.

Más agentes

Justo hace una semana, el Ayuntamiento presentó la incorporación de 13 agentes de la Policía Local para reforzar la seguridad ciudadana. La alcaldesa, María Tormo, explicó que «este equipo de gobierno está poniendo todos los recursos que tiene a su alcance para velar por la tranquilidad de los vecinos». «Lo hacemos porque sabemos que es importante la labor policial en la calle, en las zonas donde tenemos mayores problemas de convivencia», expuso.

Las nuevas medidas impulsadas también las conocen las asociaciones de vecinos afectadas, que han mantenido encuentros con responsables municipales y agradecieron la mayor presencia policial que hay ahora en las calles.

Además del refuerzo de policías y de los controles en puntos concretos, junto a los citados inciden en la calle San Jaime o Fátima, el consistorio ha creado unidades como la Viogén, la Antiokupación y ha activado un retén móvil.