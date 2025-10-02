El alcalde de Benicarló completa la reestructuración de concejalías tras la crisis con Benigazlum

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha completado la reorganización del equipo de gobierno después de la crisis abierta con dos de los cuatro ediles con que cuenta la formación Benigazlum y la revocación de las delegaciones que ostentaban Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch, hasta hace pocos días primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo y el concejal de Deportes, respectivamente.

La reestructuración afecta los concejales Borja Castell (PP), Inma Calvet (Benigazlum) y Carlos Delshorts (Benigazlum), que sumarán nuevas delegaciones a las que ya tenían. En concreto, Castell asume la dirección y gestión de los servicios de Urbanismo, Actividades, Movilidad Urbana Sostenible y Vivienda, que se sumará a las áreas de Hacienda y Agricultura que ya tenía asignadas.

Calvet mantiene la delegación de Turismo y se hace cargo, además, de la de Promoción Económica que, con anterioridad estaba en manos del edil popular Borja Castell.

Reparto de áreas

Finalmente, Delshorts continuará al frente de las áreas de Educación, Juventud y Artes Escénicas y añade la gestión de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, un área que hasta ahora dirigía el alcalde, Juanma Cerdá. De hecho, el munícipe asume directamente la concejalía de Deportes.

El alcalde Cerdá explicó en su momento que la salida de Sorlí y Besalduch llevaba acarreada la incorporación a la junta de gobierno de los otros dos ediles de Benigazlum, de manera que se mantienen las tenencias de alcaldía que ya ostentaba esta formación. En concreto, Inma Calvet pasa a ser la primera teniente de alcalde (en sustitución de Sorlí) y Carlos Delshorts es ahora el cuarto (reemplazando a Besalduch).