Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Benicarló completa la reestructuración de concejalías tras la crisis con Benigazlum

Borja Castell asume Urbanismo; Inma Calvet, Promoción Económica; Carlos Delshorts, Servicios Sociales y Políticas Inclusivas; y el munícipe, Juanma Cerdá, se hace cargo de Deportes

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha completado la reorganización de su equipo de gobierno tras la salida del mismo de dos concejales de Benigazlum.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha completado la reorganización de su equipo de gobierno tras la salida del mismo de dos concejales de Benigazlum. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benicarló

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha completado la reorganización del equipo de gobierno después de la crisis abierta con dos de los cuatro ediles con que cuenta la formación Benigazlum y la revocación de las delegaciones que ostentaban Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch, hasta hace pocos días primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo y el concejal de Deportes, respectivamente.

La reestructuración afecta los concejales Borja Castell (PP), Inma Calvet (Benigazlum) y Carlos Delshorts (Benigazlum), que sumarán nuevas delegaciones a las que ya tenían. En concreto, Castell asume la dirección y gestión de los servicios de Urbanismo, Actividades, Movilidad Urbana Sostenible y Vivienda, que se sumará a las áreas de Hacienda y Agricultura que ya tenía asignadas.

Calvet mantiene la delegación de Turismo y se hace cargo, además, de la de Promoción Económica que, con anterioridad estaba en manos del edil popular Borja Castell.

Reparto de áreas

Finalmente, Delshorts continuará al frente de las áreas de Educación, Juventud y Artes Escénicas y añade la gestión de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, un área que hasta ahora dirigía el alcalde, Juanma Cerdá. De hecho, el munícipe asume directamente la concejalía de Deportes.

Noticias relacionadas y más

El alcalde Cerdá explicó en su momento que la salida de Sorlí y Besalduch llevaba acarreada la incorporación a la junta de gobierno de los otros dos ediles de Benigazlum, de manera que se mantienen las tenencias de alcaldía que ya ostentaba esta formación. En concreto, Inma Calvet pasa a ser la primera teniente de alcalde (en sustitución de Sorlí) y Carlos Delshorts es ahora el cuarto (reemplazando a Besalduch).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Final feliz en Jérica: el toro embolado ha sido capturado y la calma vuelve al pueblo
  2. El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
  3. Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros
  4. Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
  5. Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
  6. Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
  7. De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
  8. Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica

El alcalde de Benicarló completa la reestructuración de concejalías tras la crisis con Benigazlum

El alcalde de Benicarló completa la reestructuración de concejalías tras la crisis con Benigazlum

Moncofa licita la construcción del nuevo instituto por 14 millones de euros

Moncofa licita la construcción del nuevo instituto por 14 millones de euros

Más agentes en las calles de Almassora para reforzar la seguridad en puntos conflictivos

Más agentes en las calles de Almassora para reforzar la seguridad en puntos conflictivos

Ayuntamientos de Castellón sin secretario piden más recursos para asumir su sueldo

Ayuntamientos de Castellón sin secretario piden más recursos para asumir su sueldo

Almenara celebra este jueves ‘les calderes’ en apoyo a la labor de Payasospital

Almenara celebra este jueves ‘les calderes’ en apoyo a la labor de Payasospital

Llucena celebra San Hermolao y homenajea a los octogenarios

Llucena celebra San Hermolao y homenajea a los octogenarios

Benicàssim renovará la flota de vehículos de limpieza con el contrato de 47 millones

Benicàssim renovará la flota de vehículos de limpieza con el contrato de 47 millones

Destaca en Ruta realzará en Vilafranca el potencial de la cocina y de los productos de Castellón

Destaca en Ruta realzará en Vilafranca el potencial de la cocina y de los productos de Castellón
Tracking Pixel Contents