Ayuntamientos de Castellón sin secretario piden más recursos para asumir su sueldo

El problema de encontrar a funcionarios habilitados para poder desempeñar las funciones de secretario general del Ayuntamiento no es el único reto al que hacen frente las corporaciones de los municipios más pequeños. Hacer frente al coste que supone pagar las nóminas que legalmente se establecen para esta categoría profesional es otro gran inconveniente en manos de los alcaldes.

Este periódico visibilizaba este martes la delicada tesitura en la que se encuentran diversos consistorios de la provincia, todos de municipios de entre 150 y 350 habitantes, abocados a la parálisis administrativa al quedarse sin secretario y no tener posibilidad de encontrar sustituto. Pero los alcaldes remarcan otra cuestión derivada de ese requisito legal y que no es baladí. Todos los ayuntamientos tienen las mismas exigencias legales, pero es obvio que no los mismos recursos.

Entre los consistorios sin secretario, Mediterráneo recogió declaraciones de los alcaldes de Vistabella, Zucaina y Culla. El primero en el 2024 aprobó un presupuesto de 639.000 euros; las cuentas de Culla rondaban los 702.000 euros y las de Zucaina los 374.000.

En el caso de Vistabella, destinan a personal 342.400 euros; en Culla, cerca de 202.700 euros y en Zucaina, 88.058. De acuerdo con la normativa estatal, a un grupo A1, que es la categoría profesional que se corresponde con las funciones de secretario general, le corresponde una nómina que oscila entre los 2.700 y los 3.400 euros menuales brutos (en algunos casos superan los 4.000), en catorce pagas. Eso significa que cualquier consistorio debe destinar un mínimo de 37.800 euros anuales para contratar a una única persona.

El alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, asegura que en la voluntad del Ayuntamiento está poner el máximo de facilidades para atraer el interés de los pocos funcionarios habilitados nacionales que están disponibles en la actualidad en las bolsas que gestiona la Generalitat, «con que viniera un día a la semana sería suficiente, el resto podía teletrabajar», pero aún así, no encuentran candidatos y en menos de un mes, no saben cómo podrán pagar facturas, convocar plenos o aprobar los presupuestos.

Pero además, remarca el hecho de que en el caso de poder encontrar alguien interesado «debería tenerse en cuenta que con un presupuesto como el nuestro, asumir ese coste es otro handicap».

De la misma opinión es José María Ibáñez, alcalde de Zucaina, quien explica que su localidad recauda en impuestos (los únicos ingresos fijos) poco más de 84.000 euros. Prácticamente la mitad de ese dinero deben destinarlo a pagar una sola nómina.

Es cierto, señalan estos alcaldes, que la ley contempla la posibilidad de que los secretarios pueden acumular pueblos, dos al menos, pero sin candidatos, que es el problema principal, poco hay que negociar. De ahí que insistan en pedir una mayor implicación de la Diputación Provincial.

Alcón explica que en el 2024, el Plan Impulsa permitía destinar el dinero aportado a gasto corriente «pero no para personal», razón por la que insiste en que deberían tenerse en cuenta las circunstancias excepcionales que afrontan los pequeños consistorios.