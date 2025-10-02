Burriana oficializa la proclamación de las reinas falleras del 2026

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado, durante el pleno ordinario celebrado hoy, la proclamación de las reinas falleras de las fiestas de Sant Josep del 2026: Laura Sendra, como reina fallera mayor; y Ana Olivas como máxima representantes infantil de los festejos josefinos.

Por otra parte, en la misma sesión se han desestimado dos recursos presentados contra la liquidación definitiva del contrato de despliegue y ejecución del programa de actuación integrada (PAI) del sector Sant Gregori. La decisión se fundamenta en que el acuerdo recurrido no excluye el derecho de ningún propietario a tramitar un expediente individualizado que determine, si procede, el reintegro de las cuotas correspondientes a las parcelas 00 y de la 02 a la 11.

Las bases de "un proyecto con futuro"

En este sentido, al finalizar el turno de ruegos y preguntas, el alcalde, Jorge Monferrer, ha subrayado que, además de la apertura del plazo para la reclamación de cuotas, «este ejecutivo ha logrado, con trabajo, esfuerzo y la ayuda de técnicos y expertos, sentar las bases de un proyecto con futuro».

Y ha añadido que los propietarios del PAI Sant Gregori «están en una situación infinitamente mejor que cuando asumimos el gobierno», ya que ahora también «tendrán la oportunidad de elegir si quieren continuar en el proyecto o no».

Renovación energética

En el ámbito de la gestión energética, la corporación ha dado el visto bueno a la cancelación, por sustitución de garantía, de los avales bancarios emitidos a favor de Ferrovial Construcción, SA y Endesa Servicios Renovables,SL, que se depositaron como garantía definitiva del contrato de suministro de energía eléctrica y prestación de servicios energéticos y de mantenimiento del alumbrado público exterior. Un contrato que ha permitido renovar todas las luminarias del término municipal en un plazo de apenas cuatro meses, y que posibilitará la iluminación de espacios históricos y emblemáticos de la ciudad, como ya se ha hecho efectivo con el campanario y el propio edificio consistorial.

Desde el consistorio burrianense hacen hincapié en que este nuevo servicio se traduce en un ahorro energético de cerca del 44% (equivalente a 609.720,85 kWh al año) y una reducción de emisiones estimada de 217,67 toneladas de CO2 anuales.