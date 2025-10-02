Destaca en Ruta 2025 convierte Vilafranca en epicentro de la innovación: las imágenes

Vilafranca ha acogido este jueves la primera jornada de Destaca en Ruta 2025, la feria científica, tecnológica e innovadora que ha reunido a empresas, instituciones, investigadores, entidades educativas y emprendedores comprometidos con el futuro.

La alcaldesa de Vilafranca, Sílvia Colom, el vicerrector David Cabedo, el diputado provincial Vicent Pallarés, la vicealcaldesa de Vila-real Maria Fajardo y el presidente de la Mancomunidad de Els Ports, Òscar Tena, han inaugurado el encuentro y la nueva sala del Parador de Vilafranca, que estará destinada a este tipo de eventos. El pistoletazo de salida lo ha dado la conferencia “Agricultura i ciència, unides per a salvar vides: El càncer, la química i les oliveres mil·lenàries”, a cargo del profesor Miguel Carda Usó, de la Universitat Jaume I. Posteriormente, las autoridades han visitado los diferentes estands de la feria para conocer los productos y servicios presentados. Tras una breve pausa, se ha desarrollado la primera Taula de Reptes, centrada en la transición energética y medioambiental, que ha contado con expertos en sostenibilidad, tecnologías de captura de CO₂ y gestión de recursos.

Más tarde, la feria ha puesto el foco en la gastronomía y el producto de calidad de Castellón, con una conferencia de Miguel Barrera (Cal Paradís, Estrella Michelin y Estrella Verde) y un debate con representantes del sector agroalimentario y turístico. La jornada ha culminado con un showcooking en directo, donde cocineros reconocidos de la comarca, como el vilafranquino Emilio Pons, han mostrado la innovación aplicada a la cocina tradicional.

Programa de mañana, viernes

Mañana, el programa continuará con nuevas propuestas. La jornada se abrirá con la conferencia del investigador Xavier Querol (CSIC), sobre “Els reptes del clima i la qualitat de l’aire”. Posteriormente, se desarrollará la tercera Taula de Reptes, que abordará las oportunidades frente a la despoblación a través de la transferencia científica y la innovación, con la participación de representantes de universidades, centros de investigación y entidades vinculadas al desarrollo rural.

Además, se presentarán proyectos pioneros en la depuración de aguas mediante impresión 3D y se celebrará la clausura institucional de la feria.

Con este programa, Destaca en Ruta 2025 consolida a Vilafranca como espacio de encuentro entre la ciencia, la innovación y el territorio, fomentando el diálogo entre el conocimiento académico, la empresa y la sociedad. Durante el primer día, han sido muchos los jóvenes del IES Vilafranca que han podido disfrutar de las diferentes secciones de la feria. Una jornada abierta a todo el pueblo que busca acercar la innovación al interior de Castellón y despertar el gusto por la ciencia entre todos los vecinos.