Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Destaca en Ruta 2025 convierte Vilafranca en epicentro de la innovación: las imágenes

La primera jornada de la feria científica, tecnológica e innovadora ha reunido a empresas, instituciones, investigadores, entidades educativas y emprendedores comprometidos con el futuro

Destaca en Ruta 2025 convierte Vilafranca en epicentro de la innovación

Destaca en Ruta 2025 convierte Vilafranca en epicentro de la innovación

Ver galería

Destaca en Ruta 2025 convierte Vilafranca en epicentro de la innovación / Mediterráneo

Concha Marcos

Vilafranca ha acogido este jueves la primera jornada de Destaca en Ruta 2025, la feria científica, tecnológica e innovadora que ha reunido a empresas, instituciones, investigadores, entidades educativas y emprendedores comprometidos con el futuro.

La alcaldesa de Vilafranca, Sílvia Colom, el vicerrector David Cabedo, el diputado provincial Vicent Pallarés, la vicealcaldesa de Vila-real Maria Fajardo y el presidente de la Mancomunidad de Els Ports, Òscar Tena, han inaugurado el encuentro y la nueva sala del Parador de Vilafranca, que estará destinada a este tipo de eventos. El pistoletazo de salida lo ha dado la conferenciaAgricultura i ciència, unides per a salvar vides: El càncer, la química i les oliveres mil·lenàries”, a cargo del profesor Miguel Carda Usó, de la Universitat Jaume I. Posteriormente, las autoridades han visitado los diferentes estands de la feria para conocer los productos y servicios presentados. Tras una breve pausa, se ha desarrollado la primera Taula de Reptes, centrada en la transición energética y medioambiental, que ha contado con expertos en sostenibilidad, tecnologías de captura de CO₂ y gestión de recursos.

Más tarde, la feria ha puesto el foco en la gastronomía y el producto de calidad de Castellón, con una conferencia de Miguel Barrera (Cal Paradís, Estrella Michelin y Estrella Verde) y un debate con representantes del sector agroalimentario y turístico. La jornada ha culminado con un showcooking en directo, donde cocineros reconocidos de la comarca, como el vilafranquino Emilio Pons, han mostrado la innovación aplicada a la cocina tradicional.

Programa de mañana, viernes

Mañana, el programa continuará con nuevas propuestas. La jornada se abrirá con la conferencia del investigador Xavier Querol (CSIC), sobre “Els reptes del clima i la qualitat de l’aire”. Posteriormente, se desarrollará la tercera Taula de Reptes, que abordará las oportunidades frente a la despoblación a través de la transferencia científica y la innovación, con la participación de representantes de universidades, centros de investigación y entidades vinculadas al desarrollo rural.

Además, se presentarán proyectos pioneros en la depuración de aguas mediante impresión 3D y se celebrará la clausura institucional de la feria.

Noticias relacionadas y más

Con este programa, Destaca en Ruta 2025 consolida a Vilafranca como espacio de encuentro entre la ciencia, la innovación y el territorio, fomentando el diálogo entre el conocimiento académico, la empresa y la sociedad. Durante el primer día, han sido muchos los jóvenes del IES Vilafranca que han podido disfrutar de las diferentes secciones de la feria. Una jornada abierta a todo el pueblo que busca acercar la innovación al interior de Castellón y despertar el gusto por la ciencia entre todos los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents