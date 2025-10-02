Generalitat y Almassora se alían para frenar las molestias del Serrallo

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Almassora exigirán de inmediato a las empresas del polígono del Serrallo, ubicado en el término municipal de Castelló, garantías para los vecinos de la playa de Almassora en cuanto a las molestias que padecen derivadas de la actividad industrial. Un problema histórico que padecen los residentes en esta zona.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido con la alcaldesa de Almassora, María Tormo, para abordar la situación de los vecinos que viven en las inmediaciones de esta zona industrial. Al encuentro también ha asistido el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez-Mus.

Durante el encuentro, el president y la alcaldesa han acordado seguir avanzando en acciones y medidas correctivas y compensatorias encaminadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados, así como a hacer un seguimiento exhaustivo del proceso para garantizar el descanso de los residentes.

Una gran franja verde

Así está previsto que se rubrique entre ambas partes un acuerdo de cooperación para llevar a cabo un proyecto de renaturalización en los terrenos que son propiedad del consistorio y que, en estos momentos, se están limpiando y adecuando. El objetivo es poder acometer una gran franja verde que mitigue el impacto paisajístico que ocasionan las empresas.

De igual modo, la Generalitat está trabajando en el proyecto de un vial rápido, que conecte de manera directa el núcleo costero con la zona urbana, que es una reivindicación histórica de los almassorins. A este respecto, esta actuación ya se contempló, por primera vez, en los presupuestos de la Generalitat para este ejercicio.

“Agradezco enormemente la predisposición mostrada por nuestro president para que, entre todos, podamos intentar solucionar un problema que nos afecta a los almassorins”, ha señalado Tormo, quien ha recalcado que el Ayuntamiento siempre estará vigilante para que se cumpla la legalidad y la normativa por parte de las industrias instaladas en el Serrallo.

“Esta alcaldesa estará siempre al lado de sus vecinos, es de justicia que puedan vivir tranquilos, porque tienen derecho al descanso. No podemos tolerar que haya ruidos y otras molestias”, ha indicado Tormo.