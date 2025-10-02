Moncofa licita la construcción del nuevo instituto por 14 millones de euros

El Ayuntamiento de Moncofa aprobará el próximo jueves, en pleno extraordinario, la licitación de las obras de uno de los proyectos más necesarios y ansiados en la localidad. Se trata del nuevo IES Palafangues, que supondrá una inversión de 13,98 millones de euros. El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha valorado la llegada de este momento. “Hemos trabajado intensamente, se incrementa en 5 millones la inversión prevista por la anterior Generalitat del Botànic y hemos desbloqueado la maraña burocrática en la que nos sumió el anterior Consell. La Generalitat del Botànic dejó en manos de los ayuntamientos la responsabilidad de los proyectos educativos con el programa Edificant, a pesar de que los consistorios no cuentan con la capacidad técnica necesaria para llevarlos a cabo. Ahora, en la Conselleria hemos encontrado mucha mayor coordinación y diligencia por parte de la administración para avanzar” ha explicado el primer edil.

El nuevo instituto ofrecerá Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional en especialidades como Hostelería, Turismo e Imagen Personal. La oferta formativa ha sido consensuada con la comunidad educativa de la localidad. “Para nosotros es un momento ilusionante, comenzamos a ver la luz al final del túnel al que nos llevaron y es una muestra más de cómo el trabajo, la constancia, la gestión y la responsabilidad dan sus frutos en beneficio de todas las familias de Moncofa y de las futuras generaciones de la localidad”.

El alcalde ha valorado toda la labor desarrollada por los técnicos municipales, el equipo de Gobierno y el equipo de la Conselleria de Educación, tanto en la dirección territorial de Castellón como en Valencia.

Otra recreación del nuevo instituto. / MEDITERRÁNEO

Oferta educativa adecuada al municipio

Superado el lastre burocrático del ‘Edificant’, ahora la licitación de la construcción del IES será una realidad. Además de la enseñanza hasta el Bachillerato la implantación de un módulo como el de Hostelería y Turismo se adecuará a la realidad del municipio, donde la economía en torno a la actividad turística está cobrando cada vez más peso. Además, se da la circunstancia que entre Castelló y Valencia ciudad no hay ninguna localidad que disponga de esta oferta formativa, por lo que esta propuesta educativa se acercará a numerosas localidades vecinas.

El IES Palagangues contará con 12 unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 4 de Bachillerato y 4 de ciclos formativos en una parcela municipal de 12.000 metros cuadrados situada en la calle Enric Valor.