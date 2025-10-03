Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antifraude constata contratación irregular de publicidad institucional en Morella entre 2020 y 2024

El PP denunció más de 600 pagos "sin ningún proceso de licitación" a empresas participadas por Francis Puig

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, y el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, presentaron la denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, y el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, presentaron la denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude

Concha Marcos

Morella

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha constatado contratación "irregular" de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Morella entre 2020 y 2024.

Así figura en la notificación remitida por la agencia tras la denuncia presentada en el 2023 por el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts (GPP) por "el pago de facturas sin contrato a las empresas de Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat, Ximo Puig.

En el escrito, fechado el pasado 18 de septiembre, Antifraude da un plazo de tres meses al Ayuntamiento de Morella para cumplir una serie de recomendaciones, entre ellas revisar el procedimiento de las "facturas abonadas sin contrato" entre 2020 y 2024, y aprobar un plan de medios anual que establezca un reparto de acuerdo a criterios objetivos y para que publique en el portal institucional la información sobre las campañas de publicidad y de promoción institucional y su coste.

Procedimiento de revisión de facturas

En concreto, AVAF insta al Ayuntamiento de Morella a "la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio de las facturas abonadas sin contrato relativas a publicidad institucional (...) sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse".

Al hilo de esta resolución de Antifraude, los populares recuerdan, en un comunicado, que trasladaron a la entidad un total de 629 pagos por valor de 408.000 euros "sin seguir ningún proceso de licitación ni de contratación", con "cientos de facturas sin ningún tipo de soporte legal".

Según denunciaron, el montante total abonado de manera irregular "puede elevar el coste para las arcas municipales en más de un millón de euros desde 1996, año en que comienza la contratación habitual a esta empresa por parte de este Ayuntamiento con el mismo procedimiento".

"El siguiente paso, una vez analizado el informe íntegro que hemos solicitado a la AVAF, será estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas", advierte el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Salvador Aguilella.

