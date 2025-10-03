Benigazlum expulsa a los concejales que se quedaron en el equipo de gobierno de Benicarló

El partido Benigazlum-Tot per Benicarló, que hasta la semana pasada formaba parte del equipo de gobierno con 4 concejales, ha anunciado este viernes la expulsión de Inma Calvet y Carlos Delshorts del grupo municipal.

Según el comunicado que han publicado en sus redes sociales, el motivo de la expulsión reside en que “su decisión de anteponer intereses personales supone una traición no solo al programa político que representaban, sino también a la confianza de todos los vecinos y vecinas que les otorgaron su voto”.

El alcalde anunció el pasado viernes el cese de los otros dos concejales del grupo Benigazlum, Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch, de la Junta de Gobierno Local. Ahora, una semana más tarde, ha sido su propio partido quien expulse de la formación a los dos que quedaban dentro del equipo de gobierno.

Este jueves mismo, el Ayuntamiento de Benicarló anunció cómo había quedado la reestructuración de delegaciones tras el cese de Sorlí (ex primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo) y Besalduch (concejal de Deportes).

Esta reestructuración afecta a los concejales Borja Castell (PP), Inma Calvet y Carlos Delshorts, que suman nuevas delegaciones a las que ya tenían. De este modo, Castell Borja Castell asume la dirección y gestión de los servicios de Urbanismo, Actividades, Movilidad Urbana Sostenible y Vivienda, carteras que se suman a las delegaciones de Hacienda y Agricultura que ya tenía asignadas.

Por su parte, Inma Calvet mantiene Turismo y suma Promoción Económica, que estaba en manos de Borja Castell.

Por último, Carlos Delshorts continua al frente de Educación, Juventud y Artes Escénicas y añade Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, área que hasta ahora dirigía el alcalde, Juanma Cerdá.

Por lo que respecta a Deportes, queda bajo la dirección del alcalde.

El próximo martes, 7 de octubre, el partido liderado por Juan Pascual Sorlí, Benigazlum-Tot per Benicarló, celebrará una rueda de prensa en la que se detallarán, según apuntan, “todas las decisiones del grupo”.