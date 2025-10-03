Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuelgan una bandera palestina en un castillo de Castellón y el Ayuntamiento la retira

Según detalló el alcalde de la localidad, la decisión no responde a una cuestión política, sino a motivos legales

Un grupo de activistas ha desplegado este viernes una bandera palestina en el castillo de Morella.

Un grupo de activistas ha desplegado este viernes una bandera palestina en el castillo de Morella, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, como gesto de solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a la Flotilla Summud.

El Ayuntamiento ha explicado que, en cuanto tuvo constancia de la presencia de la bandera en el monumento, ordenó a trabajadores municipales proceder a su retirada. Según detalló el alcalde de la localidad, Bernabé Sangüesa, la decisión no responde a una cuestión política, sino a motivos legales: “El castillo es un monumento nacional y sin permiso del Ministerio no podemos instalar símbolos”, señaló.

Pese a la retirada, el primer edil expresó públicamente su respaldo a la causa: “Todo el apoyo al pueblo palestino, solidaridad completa con los activistas de la Flotilla Summud y la esperanza y exigencia para que Israel detenga el genocidio”, afirmó.

La bandera se ha desplegado como gesto de solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a la Flotilla Summud.

