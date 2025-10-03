Cuelgan una bandera palestina en un castillo de Castellón y el Ayuntamiento la retira
Según detalló el alcalde de la localidad, la decisión no responde a una cuestión política, sino a motivos legales
Un grupo de activistas ha desplegado este viernes una bandera palestina en el castillo de Morella, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, como gesto de solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a la Flotilla Summud.
El Ayuntamiento ha explicado que, en cuanto tuvo constancia de la presencia de la bandera en el monumento, ordenó a trabajadores municipales proceder a su retirada. Según detalló el alcalde de la localidad, Bernabé Sangüesa, la decisión no responde a una cuestión política, sino a motivos legales: “El castillo es un monumento nacional y sin permiso del Ministerio no podemos instalar símbolos”, señaló.
Pese a la retirada, el primer edil expresó públicamente su respaldo a la causa: “Todo el apoyo al pueblo palestino, solidaridad completa con los activistas de la Flotilla Summud y la esperanza y exigencia para que Israel detenga el genocidio”, afirmó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final feliz en Jérica: el toro embolado ha sido capturado y la calma vuelve al pueblo
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
- Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros
- Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
- Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- “No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa
- Benicàssim modifica suelo para alzar un nuevo hotel