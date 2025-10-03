Destaca en Ruta sitúa a Els Ports en el mapa de la ciencia y la innovación

Vilafranca ha vivido con gran éxito la celebración de Destaca en Ruta 2025, la feria científica, tecnológica e innovadora que ha convertido durante dos días a la localidad en punto de encuentro entre empresas, investigadores, instituciones y ciudadanía. Un primer día en el que la gastronomía tuvo mucho protagonismo con exhibiciones de cocineros de la zona y un último día que arrancó con el profesor y doctor morellano Xavier Querol y concluyó con los discursos de la alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, la directora general de Planificación y Servicios de LABORA, María Luisa Mezquita, y el director de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Vila-real, Juan Carda.

La participación ha sido muy elevada, especialmente entre el alumnado de diferentes institutos, entre ellos, el de Vilafranca, que tuvo la oportunidad de acercarse a la ciencia y la innovación paseando por los distintos estands donde, en algunos, realizaron diversas actividades. Una de las más atractivas fue una carrera de drones en la que compitió el profesorado. El ganador fue Alfonso Roig, del IES Vilafranca. El evento sirvió para fomentar vocaciones científicas y despertar en los jóvenes la pasión por la tecnología, la ciencia y la innovación. Una forma práctica y entretenida de acercar a los más jóvenes proyectos y productos de la zona, mostrándoles que cualquiera puede llevar a cabo sus ideas.

Una feria con muchos nombres conocidos de la ciencia y también de la zona, que llenaron el Parador de Vilafranca con talento e innovación. Un edificio polivalente que se dividió en diferentes áreas: una zona divulgativa donde los asistentes pudieron aprender más sobre química, robótica o historia; también la zona expositiva, con un gran número de estands de empresas que llevaron sus productos y servicios hasta Vilafranca. Allí mismo se llevó a cabo el showcooking, que atrajo a una gran cantidad de personas interesadas en conocer los alimentos de la zona y también el talento culinario. Y además, la zona de conferencias, la gran novedad de esta feria, ya que se celebró la inauguración oficial de las salas superiores del Parador, que estarán destinadas a este tipo de eventos. Esta nueva sala se llenó de conferenciantes muy interesantes que presentaron nuevos proyectos o hablaron de problemáticas muy actuales.

Durante la clausura final, las diferentes autoridades expresaron la importancia de este tipo de ferias que llevan la innovación a tierras del interior, muchas veces olvidadas. Unas jornadas que mostraron el producto y el talento de la zona y que reafirman la importancia de poner en valor el territorio rural. Asimismo, agradecieron la organización y la implicación de todas las personas que participaron en la feria, consolidando Destaca en Ruta como un referente en innovación y desarrollo en el ámbito rural.

Con este balance, la edición de 2025 se reafirma como un espacio clave para generar sinergias y situar la comarca de Els Ports en el mapa de la ciencia y la innovación aplicada al territorio. Una feria que continúa en ruta y que ahora buscará llevar la innovación a otro pueblo de la provincia de Castellón.