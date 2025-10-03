Onda logra 6,4 millones de fondos europeos para el PAI que modernizará su centro histórico
La ayuda supone una cofinanciación del 6,4 y Carmina Ballester destaca que esta inversión "confirma que nuestra estrategia funciona"
El Ayuntamiento de Onda ha logrado 6.421.814 euros de financiación europea para ejecutar una inversión pública total de 10.703.023 euros en su Plan de Actuación Integrado (PAI) Onda RecONecta: Digitalización, Resiliencia y Patrimonio, según la resolución provisional de los Planes Edil del Ministerio de Hacienda.
La ayuda supone una cofinanciación del 60% y la ciudad, junto a Vinaròs, lidera la categoría de municipios intermedios que han conseguido la inversión en la provincia.
La alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado que “captar 6,4 millones de Europa confirma que nuestra estrategia funciona. Son recursos que se quedan en Onda para mejorar calles y plazas, rehabilitar patrimonio, digitalizar servicios y apoyar al comercio local, generando empleo y oportunidades para los ondenses”.
Asimismo, la primera edil ha agradecido “el gran trabajo que ha realizado el equipo técnico y político del Ayuntamiento para conseguir esta importante inversión que permitirá acometer grandes proyectos para mejorar Onda y la calidad de vida de los vecinos”.
Proyectos transformadores
El PAI actuará sobre el centro urbano y el casco histórico con cuatro líneas: Onda Recircula (digitalización, comercio y economía circular), Onda Revive (movilidad sostenible, renaturalización y refugio climático de Plaza España), Onda Revitaliza (rehabilitación de Casa Abadía, Teatro Mónaco y Casa de la Llum como polos de innovación y cultura) y Onda Reintegra (vivienda asequible, empleo y formación).
Entre las actuaciones previstas destacan, además, BUO Onda (microbuses eléctricos) y SmartCity 2.0 (gemelo digital y conectividad en espacios públicos), que refuerzan la movilidad sostenible y la transformación digital del municipio.
La selección del PAI consolida la estrategia municipal de captación de fondos europeos, que ya ha permitido impulsar proyectos como Edusi, Onda SmartCity o la mejora de la eficiencia energética en equipamientos.
