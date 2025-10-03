Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: "Es un trabajo con futuro"

Paula Lorente Guerrero tiene 23 años y va a recibir hoy, viernes, el premio al emprendimiento que concede la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia. Esta joven valenciana, técnico superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, y de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, tiene un compromiso personal: dignificar el trabajo de pastor y que sea una opción profesional de futuro.

Un propósito al que dio forma en su proyecto de final de grado y que, con el respaldo del Ayuntamiento de Vall d’Almonacid y del contexto creado por un proyecto más amplio, el Rural Labscape, está empezando a dar los primeros pasos para convertirse en una realidad que combata la despoblación y ofrezca alternativas de desarrollo rural.

Si bien la protagonista de esta historia es joven, resulta relevante reseñar que ha podido avanzar gracias a la cobertura de Rural Labscape, financiado con fondos europeos Next Generation EU, a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Corral Vall-Rebaño Municipal plantea crear un rebaño de cabras autóctonas de titularidad municipal, que cuidarían pastores con condiciones laborales que conviertan esta ocupación en una profesión atractiva para los jóvenes.

Otro de los fundamentos de su propuesta es que el ganado no se destine a la obtención de recursos sino a realizar un servicio público, el de la gestión forestal. «Las cabras se destinarán a realizar servicios ambientales». En una primera fase, se pastoreará por el término municipal de Vall d’Almonacid.

La joven lidera un proyecto junto al Ayuntamiento para recuperar y dignificar el pastoreo. / MEDITERRÁNEO

Finalidad

«El objetivo principal es que el ganado actúe como cortafuegos sostenible, mejore la fertilidad del suelo y fomente la biodiversidad», detalla. Antes, en el pueblo, cuando había ganado también había perdices, que desaparecieron con la pérdida de los rebaños, mostrando la relación entre ecosistemas y especies.

La idea incluye desarrollar actividades de educación ambiental, para que los escolares puedan visitar el corral, ver el ganado y conocer al pastor, fomentando la cohesión social.

La convicción de que se trata de un proyecto viable ha unido al Ayuntamiento de Vall d’Almonacid y a la asociación Interpreta Natura, detrás del Rural Labscape, que trabaja para visibilizar la propuesta y conseguir financiación.

Desde Interpreta Natura destacan que Corral Val conjuga tradición, innovación, recuperación del patrimonio, sostenibilidad, ciencia y comunidad, y que nace de un proceso de aprendizaje con un impacto real.